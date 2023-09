Chodúr, Pizinger i Binias: Mužů, kteří touží po starších ženách, není málo

Čím dál tím více můžete na nejrůznějších párech vidět nejen to, že věk není důležitý, ale také, že když je muž mladší než žena, není to žádná rarita. Láska prostě kvete v každém věku, a to jak v našem českém, tak světovém celebritím rybníčku.

Možná si to ani neuvědomujete, ale mezi českými a světovými celebritami je mnoho mužů, kteří touží po starších ženách. Třeba je to i tím, že tyto ženy jsou usazenější, rozumnější a umí vytvořit muži takové zázemí, po kterém touží. Pojďte se spolu s námi podívat na ty páry, kde je muž výrazně mladší než jeho partnerka.

Začít můžeme hollywoodskými hvězdami. Co třeba takový Justin Timberlake? Vzpomeňte si na jeho vztah s herečkou Cameron Diaz. Sice se po nějakém čase rozešli, ale prý to rozhodně nebylo kvůli osmiletému věkovému rozdílu. Svědčí o tom i fakt, že Cameron na zajíčky nezanevřela a její poslední manžel, se kterým má dceru Raddix Madden, je také téměř o osm let mladší.

Zapomenout nesmíme ani na Ashtona Kutchera, který tvořil pár s o patnáct let starší Demi Moore dlouhá léta. Dokonce ji požádal o ruku a vzali se. Manželství jim sice vydrželo pouhých osm let, ale dodnes jsou velcí přátelé.

Světovým celebritám většinou vztahy nevydrží

Za zmínku stojí jistě i fotbalista Gerard Piqué, který žil s o deset let starší Shakirou dlouhá léta, než ji začal podvádět a zpěvačka ho opustila. Nejen, že pár nepůsobil zvláštně, ale skvěle jim to klapalo. Dokonce spolu mají dvě děti Milana a Sashu.

Z českých celebrit můžeme vybrat také několik párů, kde muž je výrazně mladší než žena a těmto párům to navíc velmi klape. Co takhle Martin Chodůr a jeho o sedmnáct let starší partnerka Ivona, se kterou má syna Martínka? Nejen, že jim to klape skvěle, ale zpěvák se navíc své milé umí zastat, když se do jejich věkového rozdílu opírají fanynky na sociálních sítích a tvrdí, že by Ivona měla začít využívat služeb plastických chirurgů, aby nevypadala jako jeho matka.

„Jaký syn? Co to povídáte? To má čtyřletý Martínek mamce něco platit? Navíc Ivonka má takto víčka přirozeně od dětství a mně se to náhodou velmi líbí! Poprosím vás o slušnost. Nevadí, že jsme na internetu. Z očí do očí byste jistě mluvila jinak,“ odepsal na Facebooku jedné z odvážných pisatelek Chodůr a ta už se neozvala.

České ženy po boku mladších mužů září

Dalším ukázkovým příkladem je hokejista Petr Binias a hvězda reality show Monika Štiková. Mezi těmito dvěma partnery je rozdíl čtyřiadvacet let, a i když je na nich vidět, že je Monika o dost starší, nevadí jim to a žijí si v Rakousku svůj sen. Lásku dávají veřejně na odiv a Monika si svého kolouška dokonce před třemi lety vzala. Uvažovali i o miminku, ale bohužel se Monice již nedaří otěhotnět.

Posledním párem, který dnes připomeneme, je Josef Pizinger a jeho manželka Vendula. Ta byla dříve manželkou mnohem staršího skladatele Karla Svobody, který před lety spáchal sebevraždu. Následně se Vendula několik let trápila v různých vztazích, než se zamilovala do syna své kamarádky, který je o šestnáct let mladší. I zde to páru vůbec nevadí a Pepa je skvělým náhradním otcem pro Jakuba, kterého měla Vendula se zesnulým skladatelem. Pár má spolu navíc další dítě, a to syna Josefa. Celá rodina je velmi akční a je vidět, že Vendula po boku mladíčka jen kvete.

