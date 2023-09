Monika Binias v otevřené zpovědi: Exmanžel chtěl moje kamarádky do trojky

Kdo by to byl řekl, že založení Onlyfans Simony Krainové vyvolá takové pozdvižení. Otevřela se dokonce stará válka mezi Monikou Binias a jejím bývalým partnerem Michalem Štikou. Zatímco Binias modelku za její nový koníček odsoudila, Štika se Krainové zastal a tím rozpoutal opět vášnivou debatu.

Binias do známé modelky pálila ostrými. Přidala se k ní i její dcera Ornella, která se s ní za běžných okolností skoro na ničem neshodne. Padesátiletou Krainovou označily za úplné dno, potupu a volání o pozornost.

Nevěra a promiskuita

Do celé kauzy se zapojil i otec Ornelly a bývalý manžel Binias Michal Štika. „Nechápu, že zrovna taková nevěrná a promiskuitní žena, jako je má bývalá žena Monika, může něco kázat,“ pronesl na adresu matky svých dětí a bývalé manželky. Monika Binias se k těmto slovům bývalého manžela vyjádřila pro redakci Kafe.cz. „Můj ex o mně píše a prohlašuje, že jsem nevěrná a promiskuitní žena. Nemá to smysl komentovat. Jsem známá tím, že tyhle věci nemám ráda. Pro mě je intimita důležitá, takže to jsou holé nesmysly,“ rozpucovala tak exmanželovo prohlášení.

Chtěl mě zpět!

Podle šťastně vdané Moniky Binias je celá situace tak trochu jinak. Její exmanžel ji údajně chtěl zpátky. „Něco jsme řešili kvůli Charlotte a on do telefonu plakal, že všeho lituje. Prý by to teď udělal jinak a že nikoho nemiloval tak jako mě. Návrat k němu je pro mě absolutně nepřijatelný. Ten člověk nemá žádné morální zásady. Podváděl mě, pil a došlo to tak daleko, že nasekal dluhy, které jsem já splácela,“ nešetřila Štiku.

Monika se podělila i o další pikantní historku se svým bývalým manželem. „Žijeme sice s novým mužem ve Švýcarsku, ale vše se ke mně dostane i tak. Psala mi bývalá přítelkyně Michala, co s ním zažila. Napsala mi, že mi věří a že se jí staly podobné věci. Mimo to vím od mých kamarádek, že je Michal zval společně s jednou ze svých partnerek do trojky. Obtěžoval několik z nich,“ šokovala.