Leová rodila pětikilového syna bez anestezie, potýkala se s vážnými následky

Moderátorka a finalistka Miss ČR Monika Leová porodila druhé dítě. Po dceři Mie přivítali s manželem Martinem Košínem do rodiny syna Maxe. Na svět přišel s váhou téměř pět kilogramů, což pro novorozená miminka není právě obvyklé. Jeho narození bylo velmi náročné, a tak se ihned poté musel podrobit několika vyšetřením.

Malý chlapec vážil při porodu 4710 gramů, což je skutečně hodně. Není proto divu, že své mamince dal pořádně zabrat a než se dostal na svět, nějakou dobu to trvalo. Na fotografii, kterou jeho rodiče pořídili v porodnici, řadu lidí zaujaly červené flíčky. Proto pohledná moderátorka vysvětlila, o co se jedná.

“Červené flíčky a tečky, co má Max na obličeji, nejsou pihy, ale petechie. Jsou to popraskané žilky, které se vytvoří po delším nebo namáhavém porodu. Měly by se vstřebat do tří až pěti dnů. Max je měl po celém těle, což už tak obvyklé není. Tak mu dělali testy, zda má dostatek krevních destiček, a vše měl v pořádku,” vysvětlila Monika Leová, která tak prožila chvíli plnou obav o synovo zdraví.

Nejedná se ale o jediný zdravotní problém, který miminko postihl. Protože se jedná o malého obříka, při narození se musel pořádně “zmáčknout”, aby se dostal na svět. To nezůstalo bez následků. “Má z porodu zlomenou klíční kost, ale to se prý miminkům hojí rychle a dobře,” prozradila novopečená dvojnásobná maminka, která si určitě velice oddechne, až se zranění jejího syna zahojí.

I přesto, že již předem věděla, že Max nebude zrovna maličké miminko - podobné to totiž bylo s jeho starší sestřičkou Miou, rozhodla se Monika Leová rodit přirozeně a dokonce bez epidurální anestezie, která velmi výrazně zmenšuje porodní bolesti.

“První den po porodu jsem byla hodně malátná a pokaždé, když jsem vstala, se mi hrozně motala hlava a zvonilo mi v uších. Teď už se zase cítím dobře a jen žasnu, jak dobře se ženské tělo hojí,” vzkázala přímo z pražské porodnice v Podolí Monika Leová svým fanouškům.