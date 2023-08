Po třech letech manželství stále jako hrdličky. Tajemství ložnice Moniky Binias

Když si influencerka a hvězda reality show Monika Binias před třemi lety brala o generaci mladšího hokejistu Petra Biniase, řada lidí jejich vztahu příliš štěstí nepředpovídala a pokládala jej za chvilkový úlet. Manželé ale nedávno oslavili již třetí výročí a jak sympatická plavovláska prozradila, jejich vztah nejen že nezevšedněl, ale je stále lepší a lepší. Se svým mužem si skvěle rozumí jak lidsky, tak po stránce milenecké. Pro Kafe.cz prozradila, v čem tajemství spokojeného vztahu podle jejího názoru spočívá.

“Řekla bych, a manžel by s tím stoprocentně souhlasil, že naše manželství je lepší a lepší. My si opravdu skvěle rozumíme, máme stejné názory, baví nás podobné věci. Muž je možná maličko víc přes sport a já zase přes kulturu, ale v tom se právě skvěle doplňujeme a obohacujeme. Proto si myslím, že to potom dobře funguje také v posteli,” prozradila Monika Binias, která s manželem Petrem nedávno vyrazila na dovolenou, během které tříleté výročí svatby oslavili.

“Řekli jsme si, že do Čech jezdíme z Německa málo a přitom to tu máme rádi, takže jsme si udělali takovou cestu, kterou jsme si hrozně užili. Začínali jsme v Mariánských lázních a končili v Rakovníku, cestou jsme navštívili Český Krumlov, kde jsme se ubytovali v hotelu Gold a úplně nejvíc jsme si užili zámek Šanov, který je zvláštní tím, že místní hotel je skutečně pouze pro páry, nesmí sem ani děti, ani náhodné skupinky,” popsala průběh výroční svatební cesty blond influencerka.

“Ono je totiž opravdu důležité si udělat čas jen na toho druhého a strávit nějakou dobu aktivitami, které vás baví, pouze v páru. To, že si občas můžete jen tak užívat, kdykoli a jakkoli chcete, tomu vztahu hrozně prospívá. Viděla jsem to sama u svých rodičů, kteří jsou spolu již padesát let a jejich vztah stále má jiskru, kterou lidé kolikrát nemají ani po třech letech,” řekla Monika Binias pro Kafe.cz.

V ložnici si užijeme kvalitu i kvantitu

Sama se nijak netají tím, že si manželství s mužem, který je o polovinu mladší než ona, velmi užívá. Pro ženu má podle jejího názoru mladší partner řadu výhod - po jeho boku může získat znovu energii, mladší generace ráda cestuje a užívá si zážitky, což se o jejích vrstevnících často říci nedá. Nespornou výhodu spatřuje Monika Binias také v tom, že mladší muži mají dostatek sil na intimní hrátky, které jsou podle ní pro ženu ve středním věku velmi důležité, aby si stále připadala žádoucí a žensky.

“Manžel je spíše výkonnostní typ. Já zase ráda vymýšlím nové zážitky a legrácky. Takže si užijeme kvalitu i kvantitu,” naznačila plavovlasá žena, která se věnuje také koučinku životního stylu, jak to v jejich ložnici po večerech chodí.

“Podle manžela má ale výhodu naopak mít starší a vyzrálejší partnerku. O svých vrstevnicích říká, že jsou to střeva, a nelíbí se mu, že jsou mladší ženy podle něj často nepraktické, nepřipravené pro život a nemají jasno v tom, co od života chtějí,” vysvětlila hvězda reality show “Tchýně” pro Kafe.cz.

“Kromě toho na zralejších ženách oceňuje to, že to už většinou tolik nepřehání s líčením a všelijakým zkrášlováním, takže ráno po probuzení nevypadají úplně jinak, než večer před tím,” dodala se smíchem Monika Binias.