Nechutní slintalové! Monika Binias se navezla do Krainové a řekla, co ji čeká

Stojaté vody českého internetu rozvířila Simona Krainová, která se ve svých padesáti letech rozhodla prodávat lechtivé fotografie na platformě OnlyFans. Řada českých celebrit ji podpořila a její odvahu obdivují. Najdou se ale také osobnosti, které se domnívají, že něco takového supermodelka nemá za potřebí. Mezi ně patří například influencerky Ornella Koktová a její matka Monika Binias. Obě dámy na sobě obvykle nenechají nit suchou, tentokrát se ale vzácně shodly.

“Já tohle vidím jako jednoznačně špatně. Takové dámy si samy sebe neváží a řekla bych, že rozumná žena nic takového provádět nepotřebuje. Chlapi, kteří na to koukají, jsou nějací slintalové za počítačem, připadá mi to nechutné,” nebrala si Monika Binias servítky ohledně platformy OnlyFans, která umožňuje svým sledujícím za předplatné nabízet nejen erotický obsah.

“Podle mě je potřeba na to upozornit a bylo by dobře, aby se k tomu připojilo co nejvíce žen. Nikdo by určitě nechtěl, aby se podobně fotila jeho dcera. A asi by ani nikdo nechtěl, aby jeho syn patřil právě mezi ty slintaly. Nemluvě o tom, že jak všichni víme, takové sítě nezobrazují realitu,” vysvětlila pro Kafe.cz influencerka, která se v poslední době věnuje také lifestyle koučinku.

Podobný názor překvapivě zastává také její dcera Ornella Koktová, se kterou se Binias již několik let nestýká, a to z toho důvodu, že dlouhodobě nemohly najít společnou řeč. Na sociální síti Instagram podrobně popsala svůj pohled na svět, který si nejspíš nejen Simona Krainová, ale také další OnlyFans modelky za rámeček nedají.

“Peníze jsou krásná věc, ale nestojí za to jich mít o něco víc za každou cenu… Snažím se být pokud možno tím nejlepším vzorem pro naše děti. Je to šíleně úmorný, složitý a stojí to trilion sil. Nicméně věřím, že se tohle všechno vrátí na tisíckrát. A proto jsem hrdá na to, že mé děti svojí mámu neuvidí nebo se nedoslechnou, že byla na OnlyFans,” sdělila svým fanouškům Ornella Koktová.

“Naše rodina je slušná, tradiční a ctí určité hodnoty. A na tohle jsem taky patřičně hrdá a budu si za tím stát,” dodala Ornella Koktová, která se nijak netají tím, že jsou i s manželem Josefem Koktou oba věřící a patří spíše ke konzervativnímu názorovému proudu.