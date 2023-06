Monika Binias: Ornella šla do Výměny pro peníze, děti rostou jako dříví v lese

V odvysílané epizodě oblíbené reality show Výměna manželek se objevila influencerka Ornella Koktová a její manžel Josef Kokta. Diváky překvapily vzpomínky na dětství půvabné blondýnky, které v pořadu zazněly. Podle jejích slov ji její maminka zavírala za trest na záchodě. Kromě toho si dočasnému manželovi Michalovi postěžovala, že její rodiče vše přepočítávali na peníze. To nezůstalo bez odezvy její matky, influencerky Moniky Binias, která pro Kafe.cz popsala situaci ze svého pohledu.

Monika Binias a Ornella Koktová se již roky nestýkají. Rozkmotřily se po natáčení reality show “Štiky”, ve které jejich rodina účinkovala. Od té doby si vzájemně nemohou přijít na jméno a po Výměně manželek to vypadá, že společnou řeč nenajdou ještě dlouho.

“Myslím si, že Ornella s Pepou do Výměny šli kvůli penězům, i když tvrdí, že to není jedna z nejdůležitějších věcí. Vyčítala mi tam, že jsme byli s manželem na peníze.My jsme ale chtěli naše děti zajistit, dopřát jim vysoký životní standard, prestižní školy, koníčky. Chodily na balet, na koně, chodily do americké školy, jezdily k moři, aby byly zdravé, a to se člověk musí otáčet. Proto jsou peníze opravdu důležité. K tomu musíte třeba platit hypotéku a další věci. Myslím, že to dělá každý rodič, kterému na tom záleží,” vysvětlila blond influencerka, která se v poslední době věnuje lifestylovému koučingu a poradenství.

V otázce toho, zda by ona sama s o generaci mladším manželem Petrem Biniasem do Výměny manželek šla, má jasno. “Ano, ale od 700 tisíc nahoru, protože je to strašný zásah do soukromí, televize na tom vydělá strašně milionů, takže jinak neexistuje. Pro televizi Nova je taková částka v podstatě nic,” myslí si Monika Binias.

Ve výchově jsem udělala jednu chybu, byla jsem moc benevolentní

V emotivní zpovědi se Monika Binias vrátila k pasáži z Výměny manželek, kde Ornella Koktová vzpomínala na chvíli, kterou jako dítě strávila za trest zavřená na záchodě. Dnes to influencerka, která je sama matkou tří dětí, vnímá jako příkoří a matce to má z toho důvodu za zlé.

“Zavírala jsem ji na záchod, to je hrozný trest. Všichni dobře víme, že občas děti zlobí tak, že se to nedá vydržet. A protože jsem ji nechtěla zmydlit na zadek, tak jsem ji dvakrát nebo třikrát zavřela na záchod, ale ten záchod byl jejich, byl u jejich dětského apartmá, růžový, s oknem a růžovými kohoutky. Takže to je tedy opravdu hrozný trest. Manžel říkal, že ho také jako dítě na záchodě zavřeli, mě koneckonců také a žádné trauma z toho nemám,” vysvětlila netradiční výchovnou metodu Monika Binias pro Kafe.cz.

“Ornelliny děti rostou jako dříví v lese, bez jakýchkoliv zájmů a aktivit. Proto asi tolik peněz nepotřebují. Nikam nechodí, nejezdí k moři, nechodí do divadla. To my jsme s nimi dělali, a proto jsme těch peněz potřebovali víc. Pro mě byly vždy děti na prvním místě. Udělala jsem ale ve výchově jednu chybu, byla jsem moc benevolentní,” uzavřela Monika Binias.