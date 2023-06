Monika Binias reaguje na kritiku svých výchovných metod: Ornella má dvojí metr

Poslední odvysílaná epizoda Výměny manželek rozpoutala doslova mediální válku. Influencerka Ornella Koktová, která byla aktérkou zmíněné VIP epizody, totiž během natáčení zavzpomínala na dětství po boku své slavné matky, hvězdy několika reality show Moniky Binias. Dětská léta popsala jako teror, během kterého ji rodiče za trest zavírali na toaletě. To pochopitelně nezůstalo bez odezvy.

Během deseti dní natáčení Výměny manželek Ornella Koktová po svých dětech neplakala. Věděla totiž, že se svým tatínkem Josefem Koktou jsou v dobrých rukou a že si bez potíží dokážou poradit sami. K slzám ji naopak dohnaly vzpomínky na vlastní dětství a konfrontace se zjištěním, že v rodině Michala a Veroniky panují trochu jiné vztahy, než na jaké je sama zvyklá.

Není žádným tajemstvím, že již roky nevychází s matkou Monikou Binias, se kterou se definitivně rozhádala během natáčení reality show “Štiky”. Od té doby především starší z žen nevynechá jedinou příležitost k tomu, aby svou dceru veřejně nezkritizovala, pro což má podle svého mínění vážné důvody.

Co říct tak měla i k vyjádření Ornelly Koktové, podle kterého ji jako dítě zavírala za trest na záchodě. “Všichni asi víme, že děti občas zlobí tak, že se to nedá vydržet. No a abych jí nemusela dát na zadek, tak jsem jí opravdu dvakrát nebo třikrát zavřela na záchodě,” přiznala pro Kafe.cz. Jednalo se ovšem prý o dětský záchod v růžové barvě a s oknem, tedy žádnou děsivou temnou komůrku.

Ornella má dvojí metr

“Jestli Ornelle jako největší trest z dětství připadá být zavřená na záchodě, tak je to vtipné. Já jsem si teď vzpomněla, že když se natáčely Štiky, tak její syn Quentin nechtěl do bazénu. Ornella mu tam za stromem dala na zadek tak, že lítal vzduchem. Je to dokonce i natočené. Jestli to jednou Quentin uvidí, tak by ji snad musel nenávidět,” prozradila pro Kafe.cz Monika Binias.

“Ornella má prostě dvojí metr, tak to je,” dodala rozzlobená Monika Binias, která se již ohradila také proti tvrzení, že s exmanželem Michalem Štikou, který je otcem Ornelly Koktové a její mladší sestry Charlotte Štikové, byli přehnaně zatížení na peníze.

“Pro mě byly vždy na prvním místě děti. Udělala jsem ale ve výchově jednu chybu, byla jsem příliš benevolentní,” uzavřela plavovlasá influencerka a manželka českého hokejisty a trenéra Petra Biniase.