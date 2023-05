Monika Binias o podivném chování dcery Charlotte: Měla by vzít život za pačesy

Influencerka Charlotte Štiková se nejspíš chtěla vymanit ze stínu slavnější starší sestry Ornelly Koktové, a tak se v loňském roce rozhodla drasticky zatočit se svou váhou. Plavovlasá dívka zhubla přes 40 kilogramů a rychle se stala ozdobou společenských akcí. Bohužel se nyní zdá, že vše uchopila za špatný konec. O blond krásce se po Praze povídá, že vymetá večírky, stýká se s pochybnými lidmi a dokonce zcela odstřihla svou rodinu.

Charlotte Štiková byla dříve známá svou milou povahou a když se jí začalo dařit hubnout, ráda se pro média čas od času pochlubila, jak se jí na její fitness cestě aktuálně vede. Po čase se ale odmlčela a přestala zvedat telefony. Překvapivě však nejen novinářům, ale také svým příbuzným.

“Už Charlotte ani nevolám, protože to nezvedá, takže to nemá cenu. Nemluví už ani s babičkou,” sdělila redakci Kafe.cz nedávno její starší sestra Ornella. Podobnou zkušenost s ní má také švagr Josef Kokta a nebo tatínek, podnikatel Michal Štika, se kterým v minulosti Charlotte měla blízký vztah.

Co se týká maminky Moniky Binias, s tou mladá influncerka má komplikované vztahy již delší dobu a proto nejsou v kontaktu. Že se Charlotte má pohybovat v divné společnosti, se k ní však pochopitelně doneslo.

Přeju jí, aby celý svůj život pochopila a uřídila správným směrem

Charlotte v současnosti čelí vážnému obvinění. Na internetu měla prodávat značkové oblečení, které ale zákaznicím po zaplacení údajně již nedoručila. Ženy, které se cítí influencerkou podvedené, podle všeho dokonce mají zvažovat právní kroky.

“Myslím si, že Charlotte nepochopila, že ve svém věku už by měla začít něco dělat, pracovat, mít normální režim jako všichni lidi, kteří chodí do práce. Na druhou stranu, 26 let není tak moc, takže uvidíme. Já jí přeju, aby celý svůj život pochopila a uřídila správným směrem,” sdělila k celé situaci Monika Binias, pro kterou je to jako pro matku velmi emočně náročné.

“Bohužel se ukazuje, že jsem celou dobu měla pravdu. Celou tu rodinu jsem řídila, vedla a formovala já a s mým odchodem to dopadlo tak, jak to dopadlo a není to nic pozitivního. A to u všech, jak u Charlotte, tak u mého exmanžela, tak u Ornelly. Ornella bydlí někde sedmdesát kilometrů za Prahou, holka, která žila v Praze, žila společenským životem. Je to takové smutné, ale bohužel prostě došlo na moje slova,” popsala své aktuální pocity ohledně rodinných vztahů Monika Binias, která se svými blízkými již nějakou dobu není v kontaktu poté, co prožili konfliktní období plné hádek.