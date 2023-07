Monika Bagárová opěvuje partnera Lekaje: Na společné fotce oba září štěstím

Monika Bagárová se na sociální síti pochlubila další zamilovanou fotografií se svým partnerem Leonardem Lekajem. Zpěvačka s podnikatelem plánuje budoucnost a nyní hrdličky čeká společné stěhování do jedné domácnosti.

Monika Bagárová před rokem oznámila definitivní konec s MMA zápasníkem Makhmudem Muradovem, s nímž má dceru Rumii. Krásná zpěvačka ale nezůstala dlouho na ocet a do cesty jí vstoupil movitý podnikatel Leonard Lekaj.

Bagárová je do svého nového partnera po uši zamilovaná a pravidelně sdílí s fanoušky romantické momentky s Leonardem. Před pár dny se dvojice ukázala v Karlových Varech na filmové festivale a Monika se pak pochlubila další fotografií s Leonardem.

"Moje láska, můj muž, moje rodina... Miluju Tě... Vás," vyznala se zpěvačka v komentáři ze svých citů. Lekaje pak vychválila také pro extra.cz. "Je to velká láska. Leo je tak skvělý chlap, že to snad ani není možné. Nechci to zakřiknout, ale jako by mi přišel z nebes," rozplývala se Bagárová a dodala, že brzy plánují stěhování do jedné domácnosti.

Rodina je pro něj na prvním místě

"Ano, společné bydlení do budoucna řešíme. Teď to má divoké, přece jenom má kvůli festivalu sezónu a nezastaví se," svěřila se Monika Bagárová výše zmíněnému webu.

Svou novou lásku ostatně Bagárová nedávno opěvovala také v rozhovoru pro web Lui.cz. "Řekla bych, že se svými životními zkušenostmi jsem strašně vyklidněná. Tenhle vztah pro mě přišel z nebes, připadá mi, že Leo je člověk, kterého jsem asi hledala celý život. Když s někým člověk žije, chce, aby to bylo navždy. Jen někdy nevidíte věci, které by v budoucnu mohly být problémem, nebo přijdou později a nic jiného vám nezbývá než to ukončit, pokud chcete být šťastní. Leo je natolik zásadový chlap, že mám pocit, že takového muže v dnešní době poznat a mít je pomalu zázrak," pěla Monika ódy na Leonarda.

"Projevuje se to například v tom, že rodina je pro něj na prvním místě. Samozřejmě důležitá je práce, to musí být, aby člověk rodinu uživil. Ale jinak nic důležitějšího neexistuje. Je to věrný chlap a za tu dobu, co spolu jsme, a už se pomalu blížíme k roku, jsem ani jednou nezažila pocit, že dělá něco, co by neměl. Nikdy jsem neusínala s myšlenkou, že by byl jinde, než mi řekl. To, jaký přístup má k mé dceři, je taky neskutečný. Miluje ji stejně jako já. Vážím si toho, že mou dceru od prvního okamžiku absolutně přijal, i malá to cítí. Je to úžasný člověk, můj muž a v uvozovkách i táta. Také máme stejnou víru, jsme oba křesťané. Celkově je to dobrý člověk. Každý má samozřejmě nějaké chyby a po roce vztahu už je člověk začíná pomalu odhalovat, ale upřímně mohu říct, že jsem na něm zatím žádnou nenašla," uzavřela zaláskovaná Bagárová.

Bagárová a Lekaj chtějí brzy pousnout jejich vztah na další úroveň