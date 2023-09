Bagárová vyslovila jasné stanovisko: Dceru s Machovou přítelkyní ještě neseznámí

Zpěvačka Monika Bagárová si užívá krásné životní období. Po turbulentním rozpadu vztahu s Makhmudem Muradovem, našla novou lásku. Z jejího přítele Lea je nadšená hlavně tříletá Ruminka.

Bagárová a Muradov ukončili svůj vztah hned několikrát. Vždy se k sobě vrátili a to právě kvůli malé dceři. Definitivní rozchod přišel v době, kdy byly Rumince dva roky.

Kojení

V otevřeném rozhovoru pro pořad Mámy Sobě přiznala populární zpěvačka, že stále kojí. „Rodina už se mnou o tom nemluví, protože ví, že je to zbytečný. Je to taková věc, se kterou bojuju jako máma. Já vlastně to kojení mám ráda, je to takové emoční spojení s tím dítětem a neumím to úplně rozseknout, abychom přestaly,“ přiznala. Kojí už ovšem jen při usínání Ruminky. Tento fakt ji ovšem omezuje a to hlavně pracovně. Vystoupení si musí dávat na dřívější čas.

Karásková má smůlu

Monika se svěřila s tím, že Ruminka jejího nového partnera zkrátka miluje. Znají se od prvního dne. Ruminka dokonce nechyběla ani na první schůzce. „Nečekala jsem, že takového člověka potkám tak brzy. Dokonce jsem počítala i s variantou, že třeba už nikdy s nikým nebudu. Vím totiž, jak je pro matku s dítětem náročné, aby si našla partnera, který bude slušný a bude milovat vaše dítě. U mě to přišlo v době, kdy jsem to nečekala a vlastně nejvíc potřebovala,“ řekla nadšeně.

Otec Ruminky Makhmud Muradov už také randí. Jeho kouzlu podlehla mladičká tanečnice a účastnice Love Islandu Sabina Karásková. „Nedostali jsme se ještě do té fáze, že bychom řešili seznámení Machové partnerky a myslím si, že ani nedostaneme v nejbližší době. Na to máme ještě čas,“ dodala k citlivému tématu.