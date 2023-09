Bagárová a Konvičková se za svá těla nestydí: Dokonalé křivky dávají na odiv

Česko Slovenská SuperStar přinesla řadu zajímavých talentů. Ročník 2009 byl pro soutěž extrémně zlomový. Z této řady vzešli Monika Bagárová, Markéta Konvičková, Ben Cristovao nebo Jan Bendig. Mezi půvabnými zpěvačkami a Janem Bendigem vzniklo obrovské přátelství, které stále pokračuje.

Monika Bagárová a Markéta Konvičková jsou už maminkami. Obě dvě se těší z dcer. Zpěvačkám porod a mateřský styl rozhodně neubral na kráse. Naopak, obě dvě vypadají lépe než kdy dříve.

Tělo bohyně

Půvabná blondýnka Markéta Konvičková si prošla velmi náročným obdobím. Lékaři jí našli vzácný nádor na vaječníku, díky kterému musí brát do konce života léky. Během jedné z fází léčení razantně přibrala a slyšela od fanoušků těžkou kritiku na svůj vzhled. „Byla jsem oteklá, měla všude pupínky… Nemůžete s tím nic dělat, lidé vám nadávají do oteklých rajčat a do botoxů a mně nezbývalo jen doufat, že se brzo přijde na to, z čeho to mám,“ vzpomínala v rozhovoru Proženy.cz na období, kdy její tělo díky nemoci vypadalo velmi odule.

Tyto časy jsou ovšem pryč a Markéta odhodila nejen oblečení, ale i stud. Fanouškům na Instagramu ukázala nádhernou postavu v sexy bílém a něžném modrém prádle. Vysloužila si jeden kompliment za druhým. „Mít postavu jako vy, tak chodím nahá,“ napsala jí jedna ze sledujících.

Bagárová propadla cvičení

Své fanoušky často dráždí i Monika Bagárová. Sympatická zpěvačka si ulítává především na provokativních outfitech. Získat zpátky své hubené tělo bylo pro oblíbenou zpěvačku velmi náročné. V těhotenství s Rumiou nabrala 22 kilogramů. Monika na svém Instagramu nechala několikrát nahlédnout do svých cvičících návyků. Sportu se často věnuje se svou sestrou Natálií. Fanoušky, a to především mužské, odmění sem tam na svém profilu nějakou tou odvážnější fotkou. Například z dovolené u moře ukázala bezchybné tělo v jednodílných plavkách luxusní značky Fendi. Tuto značku ráda obléká i další sexy zpěvačka Dara Rolins.