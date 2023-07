Monika Bagárová o dceři: Otcovu novou partnerku nezná, do školky nemusí

Populární zpěvačka, která se proslavila v talentové show SuperStar, vychovává tříletou dcerku Ruminku. S jejím tatínkem, MMA zápasníkem Makhmudem Muradovem, se sice rozešli, jako rodiče ale fungují oba. Většinu času ale tráví malá slečna přece jen se svou maminkou, se kterou mají mezi sebou opravdu velké pouto.

O holčičku se spolu s Monikou Bagárovou stará také její rodina, na kterou půvabná tmavovláska nedá dopustit. Za rodiči a dalšími příbuznými se dokonce před časem z Prahy odstěhovala zpět k rodnému Brnu, aby měla oporu více nablízku. Jsou ale i chvíle, kdy si musí s dcerou poradit sama.

“Když je moje maminka v práci, tak musím brát Ruminku s sebou třeba i na natáčení klipu. Docela ji to tam ale baví, často jsou kolem ještě další děti. Posledně si tam hrála s podobně starým chlapečkem, vždycky si najde něco, čím by se zabavila,” vysvětlila Monika Bagárová pro Kafe.cz.

Od Ruminky nemá potřebu nikam utíkat, protože se nijak netají tím, že je pro ni její dcera na prvním místě a čas s ní tráví velmi ráda. Také letní prázdniny stráví spolu s ní a partnerem Leonardem Lekajem, který její dcerce hned padl do oka. “Letos nepojedeme v létě na dovolenou, protože budeme mít konečně hotovou zahradu, a tak se těším, že si užijeme prázdniny tady. Pojedeme někam nejspíš až v zimě,” prozradila pro Kafe.cz.

Ruminka zatím do školky chodit nemusí

Mnoho tříletých dětí čeká po prázdninách nástup do mateřské školky. Zda tato velká životní změna čeká také Ruminku, ale podle Moniky Bagárové není zatím vůbec jisté. “Zatím ještě nevím. Asi se do nějaké školky půjdeme podívat, ale vlastně zatím moc nechci, aby do školky chodila, když nemusí,” uvedla zpěvačka, která odloučení od dcery nese velmi těžce.

To je také důvodem, proč zatím dívenka netráví tolik času s tatínkem a ani dosud nepoznala jeho novou přítelkyni, tanečnici Sabinu Karáskovou. “Zatím se ještě neviděly, ale věřím, že až na to dojde, nebude to problém, protože Sabča je rozumná a chápe, že mám dítě,” uvedl nedávno pro Kafe.cz známý bijec Makhmud Muradov, pro kterého je stejně jako pro jeho expřítelkyni malá Rumia velmi důležitá.