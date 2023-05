Kdyby moje děti chtěli být také herci, podpořím je, říká Míša Tomešová

Rodina oblíbené seriálové herečky Míši Tomešové působí velice harmonicky i přes to, že s manželem Romanem Tomešem jako herci mají poměrně náročné časové harmonogramy, které je někdy velmi těžké sladit s potřebami rodiny, ve které vyrůstají dvě malé děti. Sympatická tmavovláska, která zazářila například v seriálu Sestřičky, je ale velmi spokojená a přiznala, že by od “prken, která znamenají svět” nezrazovala ani své dva syny, pokud by je umělecká dráha lákala.

“Já svoje děti ráda podpořím v čemkoliv, pro co se rozhodnou, ať už budou chtít být stavitelé, herci, doktoři nebo třeba i řemeslníci,” prozradila pro Kafe.cz Míša Tomešová, která se nijak netají tím, že k výchově svých dětí se snaží přistupovat respektujícím způsobem a je pro ni důležité, aby jim byla oporou.

Její synové, Kristián a Jonáš, se ale dost možná budou od divadla držet raději dál. “Tím, že je občas do divadla vodíme a trochu ví, co to obnáší, tak je možné, že to vidí více realisticky, takové, jaké to povolání skutečně je,” vysvětlila pro Kafe.cz herečka, jaký postoj její potomci aktuálně mají.

“Nejsem ale ten typ, že bych je někam vysloveně vodila a tlačila je do toho. Ani jim ale nebudu bránit,” dodala s úsměvem sympatická maminka pro Kafe.cz.

V práci čerpá Míša Tomešová energii na mateřství

S manželem Romanem Tomešem, který je též hercem, žijí se syny a dvěma psy v rodinném domku za Prahou, kde si užívají poklidný venkovský život. Střípky z jejich každodenních radostí i strastí ráda sdílí na sociálních sítích, kterým se stíhá poměrně dost věnovat i přes své vytížení.

Na to, jak zvládat všechny povinnosti i rodinu skloubit i dohromady, má Míša Tomešová recept, který prozradila před časem serveru iDNES. “Máme to opravdu rozplánované, navíc já jsem schopná do dvou, do tří být vzhůru a pracovat, třeba se učit texty. Občas si jdu po obědě lehnout i se syny, takže mi v noci stačí tři hodiny spánku. Ne pořád, ale pár dní po sobě to zvládnu. Víte, já v práci čerpám energii na mateřství a naopak děti mi dávají sílu zvládat práci,” uvedla v rozhovoru.

Další dítě Míša a Roman Tomešovi zatím neplánují

Přesto, že být mladou maminkou si užívá, na další dítě se momentálně necítí. Přiznala ale, že do budoucna to i vzhledem ke svému věku zatím nedokáže vyloučit a tuto otázku s manželem Romanem proto zatím ponechávají otevřenou.

“Každý se mě na to ptá. Neplánujeme další dítě. Jsem ale dost mladá na to, abych dělala definitivní rozhodnutí. Za pět let třeba změním názor a rozhodneme se jinak,” vysvětlila pro web Super.cz.