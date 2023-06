Michaela Nosková: Nechci, aby si dcera přečetla, že se rodiče naháněli v médiích

Rozchod talentované zpěvačky Michaely Noskové a jejího snoubence Jindřicha Čandy českou veřejnost zaskočil. Dvojici se před rokem narodila dcera Jasněnka a nic nenasvědčovalo tomu, že by pár procházel krizí. Poté, co se ale krásná umělkyně nějakou dobu objevovala ve společnosti bez doprovodu, však vyšlo najevo, že místo chystané veselky nyní řeší konec vztahu. Jak ale pro redakci Kafe.cz uvedla, snaží se, aby se smutné události na dceři co nejméně podepsaly.

Kromě roční Jasněnky je Michaela Nosková maminkou třináctileté Elišky, kterou má z předchozího vztahu s Janem Horsákem. A právě starší sestra je pro její malou dcerku nyní velmi důležitou oporou. “Holky mají opravdu skvělý vztah a malá má Elišku opravdu moc ráda. Jen co se ráno vzbudí, už ji volá. Myslím, že spolu mají pevné pouto a i pro mě je díky Elišce spousta věcí snazší,” prozradila zpěvačka pro Kafe.cz.

“Často se domluvíme, že si Eliška s Jasněnkou třeba půl hodiny bude hrát a já si tak můžu jít odpočinout. Tím, že je velká, mi dokáže se spoustou věcí pomoci. I když je někdy samozřejmě náročné to, že každé mé dítě má úplně jiné potřeby,” přiznala sympatická maminka.

S expartnerem fungujeme, jak je potřeba

Co se týká vztahu s dívenčiným tatínkem, odpověděla krásná umělkyně jen opatrně. “Nějak to zvládáme, v rámci možností fungujeme tak, jak je potřeba. Kvůli malé se ale k tomu vlastně nechci moc vyjadřovat,” vysvětlila Michaela Nosková.

“Nechtěla bych totiž, aby si dcera jednou přečetla, že se rodiče nějak naháněli přes média nebo něco podobného. Navíc si myslím, že kdybych se k tomu nějak vyjádřila, přišla by pak třeba zase reakce druhé strany a to by nepomohlo vůbec ničemu. Raději si proto tyhle věci uchovávám spíše sama v sobě,” uvedla Michaela Nosková pro Kafe.cz.

Jedná se již o třetí vztah, který pro zpěvačku dopadl špatně. Po rozvodu s otcem své starší dcery prožívala lásku s kolegou z divadla, hercem Ondřejem Báborem. Toho si dokonce vzala během neoficiálního obřadu na Srí Lance. Než však dvojice stačila svůj svazek legitimizovat před českým právem, přišel bohužel rozchod.