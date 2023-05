Rok po porodu ukázala postavu jako lusk. Naběhám se za dcerou, říká Míša Nosková

Zatímco některé maminky ještě roky po porodu bojují, aby se jejich postava vrátila do alespoň přibližně původního stavu, zpěvačku Míšu Noskovou to trápit nemusí. O víkendu si se svými dcerami vyrazila do bazénu a předvedla v plavkách vynikající figuru. Překvapivě ale za její linií není žádné velké tajemství, pouze poměrně běžné aktivity.

Dcerce Jasněnce, kterou má Míša Nosková s expartnerem Jindřichem Čandou, již byl rok, a tak je jasné, že péče o ni je nyní mnohem náročnější než v době, kdy byla malé miminko. Neposedí totiž na jednom místě, a tak má nevědomky dobrý vliv na kondici své maminky. Právě běhání za batoletem totiž zpěvačka přisuzuje svou štíhlost.

Míšu Noskovou pochvaly jejího vzhledu poměrně dost překvapily. “Zrovna jsem si říkala, že bych už měla něco začít pořádně dělat. Ale je pravda, že kromě běžných aktivit, jako jsou třeba kolečkové brusle, se hodně naběhám za malou, protože už začala chodit,” vysvětlila pro Kafe.cz, jak vypadá nyní její sportovní život.

Určitý podíl na její pěkné postavě bude mít také jídelníček. Michaela Nosková se totiž stravuje velmi zdravě. “Jím hlavně maso a zeleninu, nejsem moc na přílohy a podobné věci. Já jsem opravdu masová, takže si dám často třeba i steak,” vysvětlila zpěvačka. Právě na jídelníčku s nižším obsahem sacharidů, na které jsou bohaté právě přílohy, je přitom založena velká část aktuálně moderních diet.

Chystá se na kolečkové brusle s kočárkem

“Udělala jsem také to, že jsem si teď pořídila na malou kočárek trojkolku, abych s ní mohla chodit běhat nebo třeba právě na ty brusle. Líbí se mi, že jde tohle vozítko připojit také jako vozík za kolo, a tak se těším, až to vyzkouším,” řekla Míša Nosková s úsměvem.

Fotografii od bazénu, na které to Míše Noskové velmi sluší, pořídila její starší dcera Eliška, kterou má zpěvačka z předchozího vztahu s Janem Horsákem, který ale bohužel nevyšel. Nevydařilo se také neoficiální manželství s kolegou Ondřejem Báborem, které krásná zpěvačka uzavřela během dovolené na Srí Lance, ale nikdy jej nelegalizovala před českým zákonem.