Miley Cyrus na dně: Když mluvila o otci, oči se jí zalily slzami

Zpěvačka Miley Cyrus se na oko zdá být nezkrotnou rebelkou, kterou nic nevyvede z míry. A to možná i platí. Tedy jen do té chvíle, než padnou otázky týkající se její rodiny. Hlavně pak jejích vztahů s otcem, které už delší dobu nejsou ideální.

Zpěvačka Miley Cyrus má život, který jí statisíce lidí závidí. Už roky má skvělou kariéru, miliony fanoušků a spoustu peněz. Přesto má ale její život k dokonalosti velmi daleko. Jak Miley nyní uvedla v show Endless Summer Vacation: Continued, kterou televizní stanice ABC odvysílala kvůli propagaci její nové písně Used To Be Young, nesmírně ji trápí špatné vztahy s jejím otcem Billy Ray Cyrusem.

Nová láska

Podle webu Metro se Miley a její otec odcizili ve chvíli, kdy si Billy Ray našel novou partnerku. Tou je muzikantka Firerose, která je o pouhé 4 roky starší než sama Miley. „Od té doby mezi nimi bylo jisté napětí. Bylo velmi smutné to pozorovat,” řekl k celé záležitosti zdroj z okolí Miley Cyrus.

Zpěvačka se nyní snažila ve zmíněné show vysvětlit, co se mezi ní a jejím tatínkem stalo. Mluvit ale mohla jen chvíli. Pak se totiž její slzy zalily slzami.

Naprostý opak

V pořadu Miley srovnávala své dětství s dětstvím svého otce. Právě tam je totiž podle ní hlavní problém. „Já vyrůstala na pódiu, s rodinou, jejíž členové se měli navzájem rádi. A vyrostla jsem také finančně a emocionálně zajištěná. Ale to je přesně to, co můj otec jako dítě neměl. Viděla jsem to mnohokrát u spousty lidí. Jakmile přejdete z toho, že nemáte nic, a najedou máte všechno… Je to prostě hrozně nebezpečné,” prohlásila Miley.

„To, jak ho zbožňovalo velké publikum, ho velmi zasáhlo. Víc než to kdy zasáhlo mě. Když se cítí výjimečný a důležitý, je to pro něj, jako kdyby se mu hojila nějaká bolístka z dětství. Zato já se vždycky cítila jako hvězda,” dodala ještě Miley, než propukla v pláč a musela interview na chvíli přerušit.