Bouřlivý vztah Dvorské: S divokým Bulharem zplodila dceru, ta ji vinila z násilí

Krásná herečka Milena Dvorská si mohla partnery vždy vybírat. Škoda jen, že při výběru neměla šťastnou ruku a muž, se kterým zplodila dceru Lucii, se jako vzorný otec a partner rozhodně nezachoval.

Herečka Milena Dvorská se narodila roku 1938 v Prostějově, kde vystudovala zdravotnickou školu. K divadlu se tedy dostala naprostou náhodou. Při návštěvě jednoho představení se rozhodla, že si zajde k herci Janu Werichovi pro podpis. A to se jí stalo osudným! Hvězda byla z mladé krásky s uhrančivýma očima tak okouzlena, že jí nabídla roli Marušky v pohádce Byl jednou jeden král.

„Chodila jsem na všechna divadelní představení, která se u nás v Prostějově hrála. Jednou přijela estráda, kde účinkoval Jan Werich. Po představení jsem si k němu šla pro podpis, ale stále jsem otálela s odchodem. Nakonec se mě zeptal, jestli bych někdy nechtěla hrát ve filmu. Řekla jsem, že ano. Bylo mi 15 let a už jsem se viděla jako velká filmová hvězda,“ prozradila před lety pro lidovky.cz.

V roce 1956, dva roky po natočení této pohádky, se Milena rozhodla odejít ze zdravotnické školy a nastoupit na DAMU, kam byla přijata i bez maturity. Pak šla Dvorská z role do role a není pochyb, že okouzlila nejednoho režiséra. Patřila totiž mezi nejkrásnější ženy té doby. O jejích pronikavých očích se vyprávěly legendy.

Otec dcery Lucie Dvorskou opustil a vrátil se do Bulharska

Tmavovlásce ale učaroval divoký student režie Bulhar Orfei Cokov, do kterého se zamilovala. Prožila po jeho boku pět bouřlivých let plných hádek, rozchodů, ale i lásky, vášně a usmiřování. Jednoho dne však přišel zásadní problém. Dvorská s ním otěhotněla a Cokov se měl v plánu po dokončení školy okamžitě vrátit do rodného Bulharska, což také udělal.

Pro Dvorskou, která zda měla rozjetou kariéru, to nepřipadalo v úvahu, proto dala dceru Lucii na výchovu k rodičům. Sama by péči o ni nezvládla a dokonce se říká, že ani nechtěla. Ať tak či tak, mělo to zásadní vliv na jejich vztah. Když si ji v šesti letech vzala matka zpět, Lucie se s tím nemohla smířit. V té době herečka žila s hercem Josefem Krausem, s nímž měla syna Jakuba.

„Babičku a dědu jsem milovala. V šesti letech mě máma od nich vzala do Prahy, já chtěla zpátky. Opíjela se, křičela na mě a ona i otčím mě mlátili,“ popsala své dětství po návratu Lucie.

Lucie tvrdila, že ji opilá herečka často napadala

Herečka nařčení své dcery z týrání vždy odmítala a tvrdila, že se jejich vztah poničil až později.

„Všechno začalo v době Lucčiny puberty. Tahala se s pražskou zlatou mládeží, kde se seznámila s jistým Janem Dvorským. A to byl její konec,“ prozradila herečka dále.

Ať to bylo tak, či tak, jedno je jisté, Lucie utekla z domova a s Dvorským, který následně založil sektu a jmenoval se spasitelem Parsifalem Imanuelem, zůstala žít. Dokonce mu porodila osm dětí. S matkou úplně přerušila styk a to se nezměnilo až do hereččiny smrti.

