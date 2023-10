Peroutka o svatební cestě s manželem: Chytneme se tam za ruku a budeme si užívat

Na nedávný Koncert pro park na pražských Lužinách dorazil herec, moderátor a zpěvák Milan Peroutka s úsměvem v dobrém rozmaru. Pozdravil se s kolegy, poklábosil se svými malými obdivovatelkami, rozdával úsměvy, no prostě sálala z něj pohoda. Jak by také ne, vždyť je stále ještě novomanželem a jak pro Kafe.cz prozradil, užívá si spolu se svým partnerem Dominikem Roubínkem oficiálně posvěcený parádní vztah.

„Bylo to koncem září teprve tři měsíce, kdy jsme uzavřeli registrované partnerství na zámku Chateau Mcely, takže pořád jsem novomanžel v záběhu a tenhle stav si užívám. Byl to nádherný den v mém životě, občas si ho s Domčou připomeneme, když se prohrabáváme kvantem fotek a videí a vzpomínáme na celý obřad i party, která následovala. Byl to pro nás oba den „D“, prostě skvělý se vším všudy. Je to už ale fuč a teď prostě jedeme ve vztahu dál, žijeme a užíváme si vše, co život a vztah nabízí.“

Vyšel vám i nový videoklip. Dá se říci, že příznivci v něm najdou i zážitky a prožitky z doby nedávné, tedy předsvatební?

„Tak to úplně není, ale je tam zahrnuto to, co jsem prožíval poslední rok. Písnička se jmenuje V bouři, která je o potlačené lásce, o vzdoru proti společnosti, kde třeba zpívám „Už nechci v bouři stát, z osudu mít strach,“ tedy v podstatě je o tom, co jsem prožíval. Celý pak skončí dobře, v podstatě tak, jak vše skončilo nedávno v mém životě. A angažoval jsem do něj i Dominika, který si tam zahraje, takže jsem zvědav, jak se bude fanouškům zamlouvat.“

Milane, přejděme na chvilku k věcem praktickým. Jak vidno a slyšno, láska u vás kvete, ale také se říká, že láska prochází i žaludkem. Takže co domácnost, jak to u vás chodí, kdo je třeba kuchtíkem a kdo uklízečem a myčem nádobí ve vaší domácnosti?

„Hele, my jsme teď měli vytopený byt a v podstatě jsme o kuchyň přišli, takže vařit nebylo kde a tedy ani co. Takže jsme objevovali restaurace a stravovali se výtvory jiných. Teď už se volnějším tempem vše vrací do těch normálních kolejí, takže ano, vaříme si. Momentálně kuchtí Domča, ale já se téhle činnosti také nebráním a pobíháním s kastroly, tvorbou kulinářských lahůdek a prostě tedy vařením si vždycky vyhovíme, jak kdo chce a má chuť. Snažíme se jíst zdravě a třeba dneska, než jsem odjel sem na vystoupení, tak Dominik udělal skvělý brokolicový krém. Samozřejmě sem tam zařadíme i nějakou tu masitou a nezdravou flákotu, ovšem ovoce a zelenina hrají prim

Když už jsme u toho jídla, tvoříte podle kuchařek nebo máte své vlastní speciality, na nichž si pochutnáváte?

„Nejsme těmi, kdo potřebují ke kuchtění knihy receptů, tak to tedy vůbec. Jsme oba kreativní a je to tak, že koukneme, co je v lednici, nějakým způsobem to osolíme, opepříme, dochutíme a je to vždycky dobrý. Dominik, přiznávám, je zatím na tom s kuchařským umem trošku líp, než já a jeho výtvory jsou vždycky dobrý, prostě jsou to mňamky, ale pracuji na sobě i já, takže kuchyně není naším nepřítelem. A mytí nádobí? Na to máme myčku, která maká na plné pecky. Vše máme prostě dobře ošetřeno.“

Ještě než vyrazíte na vystoupení, prozraďte našim čtenářům, jak to bylo, je nebo bude se svatební cestou. Nikde jsme neobjevili, že byste ji absolvovali a ta přece k pořádnému posvatebnímu životu patří, nebo ne?

„Asi patří, ale zatím nebyl čas. Mám hodně pracovních povinností před sebou, ale v diáři by se sem tam našly nějaké skulinky, kdy bychom podobnou akci mohli zrealizovat. Ne, nebude to určitě ani Haway nebo Tahiti, ale krásy přírody jsou všude, tedy i nedaleko u nás. Třeba nás baví vyrazit jen tak na kolech třeba do Rakouska, Domča studoval před časem střední školu v Londýně, tak i tam bychom třeba vyrazili. Rádi i chodíme po památkách, poznáváme nové kraje, navštěvujeme muzea, můžeme prostě lidi a všechno, co k životu patří. Tak ano, svatební cesta bude, kdy to ještě neřeknu a kam? Prostě tam, kde nám spolu s Domčou bude dobře, kde se chytneme za ruku a nebudeme nic zásadního řešit, jen si užívat to, co mezi námi je,“ dodal Milan Peroutka.