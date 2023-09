Milan Peroutka vzpomínal na svou první mužskou lásku: Znáte ho všichni

Zpěvák Milan Peroutka se dlouho bál svým fanouškům přiznat pravdu o své sexuální orientaci. Jakmile to ale udělal, spadl mu velký kámen ze srdce a nyní mluví o všem otevřeně. Nedávno přiznal, kdy začal poprvé přemýšlet o tom, zda jej nepřitahují muži, a zavzpomínal i na svou první velkou lásku.

Když Milan Peroutka před několika měsíci na sociální síti oznámil, že se oženil a namísto nevěsty na něj u oltáře čekal ženich, jeho fanoušci zůstali v šoku. Zaprvé nikdo netušil, že je vůbec zpěvák zasnoubený, a zadruhé by nikoho nenapadlo, že se zamiloval do muže. I přes počáteční překvapení ovšem takřka všichni Peroutkovi vyjádřili velkou podporu a ke sňatku mu pogratulovali.

Tušení měl už dávno

Zpěvák se přiznání velmi bál. Jakmile ale do světa o sobě vykřičel pravdu, velmi se mu ulevilo. A nedělá mu problém o svém orientaci mluvit. V nedávném rozhovoru pro iDNES například prozradil, kdy si poprvé začal uvědomovat, že ho přitahují muži. „Jestli mě vlastně spíš nepřitahují kluci, mě napadlo už jako malého. Měl jsem třeba rád film Titanic, viděl jsem ho snad stokrát. Jasně, že se mi líbila i Kate Winsletová, ale protože v časopisech byly spíš plakáty s DiCapriem, měl jsem v pokojíčku pověšený ten jeho. Vzhlížel jsem k němu, chtěl jsem být jako on, ale zčásti jsem nad ním přemýšlel i jako nad klukem,” prozradil Milan Peroutka s tím, že si jej jeho sestra často dobírala a z legrace mu říkala, že určitě potají plakát s DiCapriem líbá. A měla pravdu. „Opravdu jsem mu ty pusy dával,” řekl pobaveně Peroutka.

První láska

Milan Peroutka se v sobě své pocity ale snažil potlačit a možná je nepovažoval ani za důležité. Během dospívání se pak seznámil s herečkou Míšou Tomešovou a zamiloval se do ní. Pár tvořili 6 let. Rozešli se poté, co začal zpěvák studovat v Německu a jeho láska zůstala v Praze.

Následně se Milan Peroutka zamiloval do muže. Ten byl ale heterosexuál, a tak zůstalo jen u blízkého přátelství. Štěstí v lásce zkoušel ještě s youtuberkou Nikolou Čechovou. „Myslím, že Nikča byla taky hodně zamilovaná, a já jsem s ní byl opravdu šťastný, až na tu jednu věc, no…” vzpomínal zpěvák, který nakonec poznal svého vyvoleného Dominika, jemuž v létě řekl před oltářem „ano”.