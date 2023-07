Milan Peroutka kápnul božskou: Ukázal manžela a promluvil o svatbě

Idol mnoha dívčích srdcí Milan Peroutka šel s pravdou ven. Poté, co se začaly šířit zprávy o tom, že se v pátek 30. června oženil a překvapivě řekl „ano” svému snoubenci, se zpěvák rozhodl promluvit. Na sociální síti napsal, jak se věci doopravdy mají, a dokonce ukázal první společné fotky se svou láskou.

„Tolik jsem vám to chtěl říct první, i když jsem měl strach. Ale žádný můj scénář nepracoval s variantou, že bude “tajný zdroj” na svatbě ještě předtím, než vůbec nějaká byla. A navzdory jeho výpovědi nám na ní ani nepršelo štěstí, ale přenádherně svítilo sluníčko,“ napsal Peroutka na úvod svého vzkazu pro fanoušky na svém Instagramu. Tímto reagoval na to, že „kdosi“ si pustil pusu na špacír, a to i přes přání (dnes již) novomanželů, aby svatebčané zachovali mlčenlivost a společně si užívali krásné chvíle na zámku Chateau Mcely.

Někdo ze svatebčanů je zradil

Peroutka a jeho partner Dominik, se kterým si v sobotu řekli „ano“ si vypnuli telefony a bavili se s přítomnými svatebčany. I tak se ale našel zjevně někdo, kdo milencům nechtěl dopřát klid. „Právě štěstí jsme si ale vymyšlenými a senzachtivými citacemi v dost možná nejhezčí den v životě odmítli nechat vzít. Vypnul jsem si telefon a zapínám ho, jen abych se mohl ozvat vám,“ pokračuje Peroutka.

V popisku pod krásnou romantickou fotkou, kde jsou oba zamilovaní, popisuje, jaké to pro něj bylo v posledních měsících snášet neustálý tlak médií. „V posledních měsících se ten tlak stával opravdu nesnesitelným. Vstřebával jsem různé rady a postoje, čelil anonymním vzkazům od fejkových profilů i tlakům od médií. Občas se mi zavařila hlava, znovu jsem ztrácel a znovu nacházel nadhled, až jsem si řekl, že přece o nic nejde. Řekl jsem si to vždycky, když jsem viděl hrůzy, co se nám všude dějou, a pak se sám sebe ptal, co vlastně pořád řeším. Nebudu chodit kolem horký kaše. Mám kluka. Je skvělej. Je natolik skvělej, že jsem se otevřel té možnosti mít kluka. Že jsem ho představil rodině a kamarádům. A přitvrzuju, že jsem se rozhodnul si ho v sobotu vzít a představit i vám!“

Sci-fi, horor, pohádka i komedie zároveň

Peroutka promlouvá ke svým fanouškům a hlavně i fanynkám s tím, že si přeje, aby jeho postoj a rozhodnutí respektovali a radovali se s ním. Zároveň přiznává, že to pro něj vůbec není lehká situace. „Popravdě dělám takové oznámení poprvé v životě, při jeho ťukání do telefonu mi pěkně bije srdce a připadám si jako ve sci-fi, hororu, pohádce i komedii zároveň. Jeden pocit ale vyvstává - nevýslovně děkuju všem, kdo pochopí a podpoří.“

„Láska je krásná, ve všech jejích barvách! A myslete na to, že přestože v chomoutu, jestli budete chtít, jsem stále váš..!,“ uzavírá krásný projev Milan.

