Michaela Tomešová je na svého ex hrdá: Peroutkovi a jeho manželovi fandí

Ne každý dokáže se svými expartnery udržovat přátelské vztahy. Herečka Míša Tomešová je ale výjimka. S Milanem Peroutkou, který byl její první láskou, se přátelí dodnes, přestože se jejich cesty jako páru rozešly. Důkazem je její krásná reakce na Peroutkův sňatek s partnerem Dominikem Roubínkem, který překvapil celé Česko. O jejich vztahu herečka již nějakou dobu věděla, jako správná kamarádka ale zůstávala diskrétní až dosud.

Syna podnikatelky Renaty Roubínkové Baierové, které patří mnoho provozoven známého řetězce rychlého občerstvení, si Milan Peroutka vzal během přísně utajeného obřadu na zámku Mcely na Nymbursku. Podle dostupných informací Dominik Roubínek pracuje v televizi Nova a s oblíbeným hercem je ve vztahu od února. Se svatbou si tak pár docela pospíšil.

Vzhledem k tomu, jak zamilovaně spolu vypadají, jejich brzký sňatek není nijak překvapivý. Veřejnost sice věděla o tom, že je Peroutka šťastně zadaný, nikdo ale do poslední chvíle netušil ani to, že se schyluje k veselce, ani to, že místo nevěsty půjde talentovaný umělec k oltáři se ženichem.

Nejbližší přátelé o jejich lásce pochopitelně věděli. Mezi nimi byla například jeho expartnerka Míša Tomešová, se kterou Peroutka chodil dlouhých šest let. “Jsem ráda, že jsem Dominika mohla poznat, jste spolu krásní,” vzkázala mu emotivně v rámci gratulace ke svatbě.

Milana Peroutku vyměnila během divadelních zkoušek

Redakci Kafe.cz pak Míša Tomešová zopakovala totéž, co již dříve ohledně svatby Milana Peroutky uvedla – tedy že je na oba dva velmi hrdá a má z nich radost. “Myslím, že to stačí a nic víc není třeba říkat,” dodala s úsměvem populární seriálová herečka.

“To štěstí z vás sálá a já jsem za Tebe tuuuuze šťastná. Přeju vám nádherný společný roky. Připíjíme s rodinkou na vaše zdraví,” napsala Milanu Peroutkovi na sociální síti krásná tmavovláska.

Milan Peroutka byl pro Míšu Tomešovou její první láskou, se kterou chodila ještě během studentských let. Pak ale dostala roli v muzikálu Pomáda a její osobní život se během pár týdnů od základů změnil. Právě během divadelních zkoušek totiž potkala herce Romana Tomeše, do kterého se bezhlavě zamilovala. Vzápětí tak přišel rozchod a hned poté také nová láska.

V případě Michaely Tomešové, tehdy ještě pod dívčím jménem Doubravové, a Romana Tomeše, nešlo o chvilkové vzplanutí, ale skutečně osudové setkání. Dvojice se později vzala, vychovávají dva syny a před časem se odstěhovali do domku za Prahu.