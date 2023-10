Michal Viewegh otevřeně: Nová láska a prášky na podporu erekce

Jeden z nejúspěšnějších českých spisovatelů zažívá novou etapu svého života. Michal Viewegh si prošel náročným životním obdobím a po prasklé aortě musel přestat na nějakou dobu psát. Dlouhou cestu zotavování nevzdal a nyní se těší jak z nové životní lásky, tak i z nového románu.

V současné době píše humoristický román o firemním večírku. Za sebou má celou řadu úspěšných knih jako jsou Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách, Vybíjená a Účastníci zájezdu. Na motivy jeho knih vzniklo i několik stejnojmenných filmů.

Myšlenky na sebevraždu

Prasklá aorta připravila oblíbeného spisovatele o pevné zdraví a následně i o rodinný život. Vzpomínky na náročnou dobu bere s odstupem času už s nadhledem a dokáže o nich barvitě mluvit. „Nebyl jsem schopen fabulovat, nic mě nezajímalo, připadal jsem si nemohoucí, bral jsem antidepresiva, nebyl jsem schopen se zasmát. Svému psychiatrovi jsem přiznal i myšlenky na sebevraždu včetně technických detailů – to už je jak známo poslední, životu nebezpečné stadium,“ přiznal otevřeně v rozhovoru pro iDnes. Jeho upřímnost je zcela bezmezná i v takových případech jako jsou sexuální témata. Viewegh prozradil, že stejně jako jedna z postav v jeho poslední knize, používá léky na podporu erekce. „Občas ano, je mi 61 a kvůli protéze prasklé aorty musím navíc brát léky na snížení tlaku. Neberu taky žádné dryáky, ale spíš jen podpůrné přírodní přípravky,“ dodává.

Nová žena

Spisovatel si nyní užívá poměrně čerstvého vztahu. Do své ukrajinské přítelkyně Oleny je velmi zamilovaný. Dokonce uvažuje o další svatbě. „Ženil jsem se a následně rozvedl už dvakrát, takže pro mě je sňatek navždy spojen i s bolestnými vzpomínkami, jak všechna ta láska, radost a euforie nakonec pokaždé vyletěly komínem… Tudíž já nejsem ten, kdo bude o ruku sám od sebe žádat, ale jestli Olenka řekne, že by si svatbu přála, protože pro ni, její rodiče a okolí je společensky přijatelnější, když budeme manželé, pak to pro ni udělám,“ řekl na závěr. Role Oleny je v životě Viewegha velmi důležitá. Stala se dokonce předlohou pro jednu z hlavních postav v jeho nové knize.