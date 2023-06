Poslední show Michala Nesvadby terčem kritiky kvůli ceně: Je mi to líto, říká

Oblíbený bavič Michal Nesvadba, kterého milují generace dětí, plánuje ukončit svou kariéru ve velkém stylu. Po letech strávených v pořadu České televize Kouzelná školka, který je určen těm nejmenším divákům, chystá velkolepou show v pražské O2 aréně. Produkce se zhostil moderátor Leoš Mareš, který spolu s Nesvadbou slibuje divákům nevšední podívanou. Veřejnost se ovšem podivuje nad cenami vstupenek, které nejsou na české poměry zrovna nízké.

Show s názvem “Michal Nesvadba a jeho poslední příběh” se bude konat 28. prosince. K dispozici jsou celkem tři kategorie vstupenek, z nichž nejlevnější stojí pro dospělého 990 korun a pro dítě 660 korun. V nabídce je také VIP vstupenka s osobním setkáním, jejíž cena se pohybuje kolem 5000 korun.

V komentářích se někteří fanoušci nad cenou podivovali. “Nezlobte se, je to drahé. Pro běžnou rodinu s dětmi, pro které to primárně je, to je prostě velmi vysoká cena. Samoživitelka úplně bez šance,” uvádí například jedna z komentujících žen.

Redakce Kafe.cz proto Michala Nesvadbu oslovila s dotazem, jak vlnu kritiky, která se na jeho hlavu snesla, vnímá. “Samozřejmě jsem to zaznamenal a na jednu stranu to chápu. V Česku nejsme zvyklí za představení pro děti platit tolik a ceny skutečně jsou vyšší. Show je velmi nákladná, vystupuje v ní 40 lidí, obsahuje světelné efekty, které jsou jinak k vidění jen v zahraničí,” vysvětlil oblíbený umělec.

Je to jen zážitek, dá se bez něj obejít

“Rozumím tomu, že ne každý si to bude moci dovolit. Je to ale i otázka toho, zamyslet se nad tím, jak to udělat, abych si ten zážitek dopřát mohl. A pokud to nejde, je to stále jen zážitek, člověk se může obejít i bez toho,” vysvětlil Michal Nesvadba s tím, že některé lístky na koncerty jsou v dnešní době ještě dražší.

S cenou se podle jeho názoru bohužel nedá hnout. “Obsadit můžeme celkem 4000 míst. Kapacita O2 arény je sice vyšší, ale více míst nemá smysl využít, protože je potřeba, aby všichni diváci dobře viděli. Show proběhne dvakrát a je neopakovatelná, takže bohužel ceny lístků toto musí trochu zadotovat, aby se to vyplatilo. Je to po organizační stránce velmi náročné,” sdělil Michal Nesvadba pro Kafe.cz.