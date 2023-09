Ochránce žen Hrůza: Po brutální rvačce na Stodolní zapomněl, že má dceru

Zpěvák Michal Hrůza je gentleman každým coulem a to, že ženy se mají chránit, má prostě v sobě. Po incidentu na Stodolní, kdy se zastal mladé ženy, což ho stálo zdraví, neváhal po několika letech udělat to samé a opět pomohl několika maminkám před neznámým agresorem.

Zpěvák Michal Hrůza se v roce 2014 zastal v Ostravě na Stodolní mladé dívky, za což dostal takovou nakládačku, že skončil s poraněním hlavy v nemocnici. Bohužel jeho zranění bylo natolik vážné, že musel zůstat třináct dní v umělém spánku.

„Když jsem se probral, poslední, co jsem si pamatoval byl koncert. Bezprostředně po probuzení jsem si nepamatoval ani to, že se mi v dubnu narodila druhá dcera. Znovu jsem tedy objevil, že se mi ta holčička narodila. Byl jsem nepopsaný papír. Jako malé dítě. Měl jsem několikaměsíční výpadek paměti,“ popsal situaci pro magazín Reflex.

Po rvačce v Ostravě byl třináct dní v umělém spánku

Mladíci, kteří zpěváka napadli, mohli dostat pět až dvanáct let za mřížemi. Nakonec jeden muž vyvázl s podmínkou a druhý dostal tři roky natvrdo. Byl ale za dobré chování propuštěn zhruba v třetině trestu.

Dalo by se tedy říci, že si další nebezpečné akce do smrti odpustí. To by ale nebyl Hrůza, ochránce žen. Ten se letos na jaře opět jal chránit maminky v parku, a to v okamžiku, kdy viděl, že je bezdůvodně napadá neznámý agresor. Tentokrát naštěstí útočníka zpacifikoval a jemu se nic nestalo.

Ochránil maminky na hřišti před útokem ozbrojeného muže

Šlo o muže, který se pohyboval v ulicích Prahy 6 a ubližoval ženám a dětem na dětských hřištích. Vždy k nim neočekávaně přistoupil a udeřil je ránou do obličeje. Bohužel napadl i ženu, kterou Hrůza velmi dobře znal a to už došla zpěvákovi trpělivost a vyrazil konat.

„Běžel jsem po protějším chodníku. Když jsem usoudil, že bych mohl mít fyzickou převahu, přeběhl jsem silnici, z boku jsem ho napadl a zpacifikoval,“ popsal Hrůza situaci pro novinky.cz.

V tu chvíli už byla zavolána policie a zpěvák tak jen na muži ležel a čekal, až dorazí na místo. Policisté násilníka okamžitě odvezli. Nakonec se ukázalo, že byl útočník vyzbrojen čtyřmi noži, které měl schované v batohu. Kdo ví, co by se tedy stalo, kdyby ho Michal odvážně nezadržel.