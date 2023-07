Pevné manželství Michala Davida: Vztah s Marcelou nezničila nevěra ani tragédie

V září oslaví legenda českého disca Michal David spolu se svou manželkou Marcelou devětatřicet let od prvního rande. Za ta léta se spolu naučili kooperovat a respektovat se. Také byli jeden pro druhého velkou oporou, když jim zemřelo dítě nebo se provalila zpěvákova nevěra.

Kdo by neznal autora hitů jako Céčka nebo Colu, pijeme colu, které se dodnes hrají na všech plesech a diskotékách? Michal David je prostě legenda, jejíž písně znají naprosto všichni. Mladí i staří, milionáři i bezdomovci. Písničky tohoto diskotékového krále si pouští čeští hokejisté či fotbalisté v kabinách před zápasy pro štěstí.

Hudební skladatel, zpěvák a hudebník Michal David začal se svou Marcelou randit 11. září roku 1984 a nyní tak oslaví neuvěřitelných devětatřicet let spolu.

Rozhodnutí trávit život po boku Marcely nikdy nelitoval

„Přesně před 35 lety – 11. 9. 1984 – jsme spolu začali ‚chodit‘ a já toho rozhodnutí nikdy nebudu litovat. Pokud máte v životě někoho, o koho se můžete opřít, sdílí s vámi to dobré i zlé a ještě se spolu sami sobě dokážete zasmát a podporuje vás ve všem, co děláte, je to ta největší VÝHRA v životě. Děkuju za to tam ‚nahoru‘ a především děkuju za vše své manželce Marcele,“ napsal si před několika lety zpěvák dojemný vzkaz na sociální síť.

Když si zpěvák svou vyvolenou bral, byla Marcela profesionální tenistkou. Pár se bral po tříleté známosti na pražském Vyšehradě a honosnou hostinu měl následně v Národním divadle. Následně se jim narodila dcera Míša a vše zdálo být zalité sluncem. Bohužel Míša onemocněla leukémií a zákeřné nemoci před svými desátými narozeninami podlehla.

Svého vnuka Sebastina milují a vychovávají jako syna

Páru se následně narodila dcera Klára, na kterou se rodiče upnuli. Nyní už jsou díky ní babičkou s dědečkem. Vnuk Sebastian se často po boku dědy dokonce objevuje na koncertních pódiích. Rodina je pro Michala Davida vše, ne vždy tomu ale tak bylo. Své manželce byl dokonce nevěrný.

„Říká se, že se krize objevují jednou za sedm let a opravdu to tak vychází. My měli dvě nebo tři období, kdy všechno úplně neklapalo, jak mělo, ale tím si člověk musí projít a pak se dokázat domluvit a vztah zase nastartovat. Nebudu to rozebírat do detailu, jak to bylo s nevěrou, ale myslím, že to našemu vztahu dokonce prospělo, nebo alespoň mně... Otevřelo mi to oči,“ řekl pro deník Aha!.

Díky nějakému tomu zlobení si uvědomil, co ve své ženě má a že by ji za nic nevyměnil. Spokojeně si tak žije spolu s ní a vnukem v obrovském domě v Křeslicích u Prahy či na Tenerife, kde má letní sídlo.