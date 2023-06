Michaela Pecháčková: Ve vztahu je pro mě nejdůležitější humor a upřímnost

Půvabná mladá herečka, která momentálně oslňuje diváky v jedné z hlavních rolí seriálu ZOO, se nijak netají tím, že je zatím stále single. Nijak ji to netrápí, aktuálně prý má jiné priority. Přiznává ale, že jí také díky roli sympatické Sid v seriálu televize Prima čas od času na sociálních sítích chodí pozvánky na rande. Pro redakci Kafe.cz prozradila, jací muži u ní mají šanci.

Sympatické mladé umělkyni je teprve devatenáct let. Spěchat s navazováním vážných známostí tak nemusí a může si s klidem užívat času s přáteli, pracovat na své herecké kariéře a věnovat se svým koníčkům. Přiznala ale, že má nápadníků poměrně hodně.



“Čas od času mi opravdu na sociálních sítích někdo napíše a na rande mě pozve. Je to pro mě trochu zvláštní, protože já si neumím představit, že bych sama šla a napsala někomu cizímu, koho jsem nikdy neviděla, aby šel na rande. Já se raději seznamuji naživo, přece jen je důležité toho člověka i vidět, abych věděla, jestli mě zaujme. Navíc na internetu za zprávami ne vždy je ten člověk, za kterého se vydává,” vysvětlila pro Kafe.cz Michaela Pecháčková svůj postoj k seznamování na internetu.

“Na druhou stranu, takhle někoho jen tak oslovit, to také chce nějakou odvahu, takže na jednu stranu to oceňuji. Zatím jsem ale žádnou takovou nabídku, která přišla do zpráv, nepřijala. Ale uvidíme, třeba někdy nějakou přijmu,” dodala se smíchem.

Mám hodně ráda humor

Pokud jde o to, jaký muž by u Michaely Pecháčkové měl šanci, má krásná umělkyně jasno. “Nemám žádné parametry typu jaké by měl mít vlasy nebo velikost a podobně. I když je pravda, že než se lidé poznají, tak vzhled je také důležitý v tom, že by mě ten člověk měl zaujmout. Já mám ale hodně ráda humor. Ráda se směju, mám ráda když se smějí lidé kolem mě a když mě muž dokáže rozesmát, tak si myslím, že je to dobrý základ,” řekla pro Kafe.cz Michaela Pecháčková.

“Potom také nesobeckost a aby mě měl rád a byl v tom upřímný. Lhaní nemám ráda a myslím, že s upřímností člověk dojde vždycky nejdál,” sdělila krásná světlovláska s úsměvem.

Zatím si ale užívá spíše čas s kamarády, kterým by se v následujících týdnech ráda věnovala. “Budu mít teď měsíc volno, takže bych ráda stihla nějakou dovolenou a potom hlavně strávila čas s rodinou a přáteli. I když natáčet ZOO a hrát na Broadwayi je skvělé, myslím, že si všichni ten odpočinek už zasloužíme,” uzavřela Michaela Pecháčková.