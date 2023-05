Michaela Nosková po rozchodu se snoubencem: S dcerami jsme naštěstí sehrané trio

Oblíbená muzikálová zpěvačka Michaela Nosková vyhlížela veselku, místo toho ale nyní řeší rozchod. S otcem své malé dcerky Jasněnky, podnikatelem a trenérem Jindřichem Čandou, se kterým byla ve vztahu čtyři roky, se sympatická umělkyně rozešla, a to i přesto, že spolu byli zasnoubení.

Dvojice vypadala jako ideální pár a vzhledem k tomu, že se zasnoubili již v roce 2021, všichni s napětím očekávali, kdy uslyší svatební zvony. Svatbu však snoubenci postupně z nejrůznějších důvodů odkládali, až se nakonec dříve rozešli, než k ní stačilo dojít.

Již několik měsíců se Michaela Nosková ukazovala ve společnosti bez partnera, což vysvětlovala tím, že pracuje. Dříve se ovšem po jejím boku objevoval velice často, a tak se poměrně rychle vyrojily spekulace o tom, že dvojice prochází krizí. To se nakonec bohužel potvrdilo - krásná zpěvačka totiž přiznala rozpad vztahu.

“Je to tak, nejsme spolu. S ohledem na malou je to ale přesně to místo, kde moje vyjádření končí a nerada bych k tomu říkala víc,” sdělila zpěvačka pro Kafe.cz a bylo znát, že je pro ni téma velmi náročné.

Oporu má Michaela Nosková ve svých dcerách

Nyní se tak Michaela Nosková stará sama nejen o roční Jasněnku, ale také o svou druhou dceru Elišku, kterou má z předchozího vztahu s Janem Horsákem. Jak ale uvedla, zatím to zvládá skvěle. “Já a holky jsme naštěstí sehraná trojka, takže to zvládáme skvěle. Navíc Eliška už je docela velká, a tak mi i se spoustou věcí pomůže,” prozradila pro Kafe.cz.

Michaela Nosková se v minulosti vdávala již dvakrát. Poprvé si brala otce své dcery Elišky, se kterým jí manželství vydrželo tři roky. Podruhé si na Srí Lance vzala svého kolegu z divadla, zpěváka Ondřeje Bábora. Nikdy ale nepodnikli patřičné kroky k tomu, aby svůj svazek zlegalizovali také před českým zákonem. Dříve, než k tomu došlo, se pár rozešel.