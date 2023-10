Michaela Kuklová dodnes bere léky na rakovinu: Způsobují předčasné stárnutí

Michaele Kuklové před třemi lety diagnostikovali rakovinu prsu. Herečka se s nemocí statečně poprala a musela podstoupit operaci, během které jí lékaři odstranili obě prsa. O rok později pak hvězda absolvovala plastickou operaci. I když zákeřnou diagnózu porazila, následky si nese dodnes.

Michaela Kuklová sice chodila pravidelně na preventivní podmínky, přesto ale zprvu mamograf ani sono nádor neodhalily. Herečka ale měla šestý smysl a a díky němu si zachránila život.

"Byla jsem tím případem, kdy screeningová vyšetření selhala, tak osvětu považuji za hodně důležitou, aby ženy věděly, že i tahle drobná možnost tady existuje a je důležitý dbát na samovyšetřování. Někdy je důležité skloubit všechny metody," svěřila se Míša Blesku.

Na nemoc se v případě Kuklové přišlo doslova za pět minut dvanáct. "Měla jsem mikrometastázy v sentinelové uzlině a odebrali mi 12 uzlin, což byl velmi razantní zákrok. Tím, jak se to chytlo v raném stadiu, tak se snížila pravděpodobnost návratu," vysvětlila herečka, která i po třech letech musí pravidelně užívat léky.

Stárnutí jde mílovými kroky

"Jeden lék z té hormonální léčby už mi byl vysazen po dvou letech, ale zbytek léků musím brát ještě pět let. Je to nepříjemné a samozřejmě to způsobuje nějaké vedlejší účinky, což je třeba předčasné stárnutí," postěžovala si Michaela Kuklová výše zmíněnému webu.

"Stárnutí jde mílovými kroky, nejvíce se to projevuje na pohybu. Nechci si stěžovat, protože je to úplná blbost a věřím, že se to po léčbě vrátí do normálu. Každé ráno musím pravidelně cvičit, abych se vůbec jako rozpohybovala. Když už se rozchodím, tak je to dobré, ale nesmím v nějaké poloze vytuhnout více jak půl hodiny. Když češu psa, tak jsem zdevastovaná na celý večer. Ale jak říkám, jsou to blbosti, zaplať pánbůh je to malá daň za ten život, který žiju strašně ráda. A to je to nejdůležitější - žít život radostně, protože je krásnej," popsala herečka, s čím se musí každý den potýkat.

Kuklová se v době nemoci rozešla s přítelem Josefem Wittnerem, zatím ale nový vztah prý nevyhledává. "V poslední době upřednostňuji jenom přátelství, protože ani na ty přátele vlastně nemám čas. Nějak jsem se upnula na práci, ta mě baví, těší. A také čím déle jsem sama, tak tím méně se mi vůbec do nějakého vztahu chce. Člověk si zvykne na to rozhodování sám za sebe. Vyhovuje mi být sama, i když jsem byla v páru, tak jsem často byla velmi sama, jsem nějak navyklá. Už nehledám nikoho, takže buď to přijde, nebo nepřijde, uvidím," uzavřela.

Vedlejší účinky léků nejsou pro Kuklovou zrovna příjemné