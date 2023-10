Michaela Kuklová vládne pevnou rukou: Syn musel dodržovat drsná vánoční pravidla

Herečka Michaela Kuklová si vytyčila jasný cíl - odradit svého syna od herectví za každou cenu. Domnívá se totiž, že to není zrovna jisté povolání, a tak by potomka raději viděla v jakékoli jiné branži. Vzhledem k tomu, že se v minulosti objevovala také v pohádkách, našlo se jediné řešení. Televizi doma vůbec neměli, a tak se o vánočních svátků na rozdíl od většiny Čechů na pohádky vůbec nedívali.

Syna Romana, který je již teenager, vychovávala Michaela Kuklová většinu času prakticky sama. Chlapcův otec totiž žije na Moravě, a tak se s ním syn nevidí příliš často. Byli na sebe tedy velmi napojení, a tak bylo poměrně těžké před ním utajit, jaké profesi se vlastně oblíbená herečka věnuje.

“Do šesti let jsem ho do divadla vůbec nevzala. Dokonce jsem mu ani neříkala, že chodím hrát, nebo že jsem herečka, já mu říkala, že chodím do práce,” vysvětlila v rozhovoru pro Extra.cz Michaela Kuklová se smíchem. K této malé neupřímnosti ale měla ušlechtilý důvod.

“Držela jsem ho úplně bokem, protože jsem si říkala, že si k tomu nesmí čichnout, aby se toho nechytil, protože bych mu přála nějaké jistější zaměstnání, něco stabilnějšího,” sdělila umělkyně s tím, že se obávala, aby se Roman později nespálil a nebyl v životě nešťastný.

Puberta už odeznívá

Z toho důvodu doma neměli ani televizi, aby chlapec svou matku na televizní obrazovce náhodou nezahlédl a nedošlo tak k nepříjemným otázkám. “My jsme osm let neměli televizi. Z pekla štěstí možná zahlédl, když jsme byli někde na návštěvě. Pak už o tom věděl, ale u nás nebylo kde. Televizi jsem pořídila teprve loni, když jsem si říkala, že chci konečně zažít Vánoce se vší atmosférou a pohádkami,” uvedla v rozhovoru herečka.

Dnes už se naštěstí neobává, že by to jejího syna táhlo na jeviště. Do divadla s ní sice podle jejích slov zajde rád, ale že by sám vystupoval veřejně, si mladý muž neumí představit. Skvělý vztah nicméně má s maminkou stále, přestože to u dospívající mládeže není úplně samozřejmost.

“Puberta už nám naštěstí začíná odeznívat, už mu bude patnáct, ale vlastně ji měl skvělou. Díky tomu, že si moc dobře vzpomínám na svoje mládí, tak to snáším velmi dobře,” uzavřela Michaela Kuklová.