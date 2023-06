Michaela Dolinová: S manželem se moc nevídáme. Domlouváme se, kdy budeme spolu

Usměvavá herečka a moderátorka Michaela Dolinová se v minulosti objevovala v několika oblíbených seriálech - Ulice, Ordinace v růžové zahradě nebo Cesty domů. Dnes ji spíše než na televizních obrazovkách diváci mohou vidět na jevišti, mnohdy dokonce pod širým nebem. Také léto se u ní letos ponese v tomto duchu, chystá se totiž jezdit po celém Česku s několika představeními, ve kterých aktuálně hraje. Sympatická umělkyně si pracovně nabité léto velmi užívá, jednu nevýhodu to pro ni však přece jen představuje - nemá moc času na svého manžela, soudce Jana Sváčka.

Svého muže si Michaela Dolinová brala v roce 2009. Dnes je jim spolu stále dobře, jen společně stráveného času v poslední době není příliš mnoho. “Moc se teď nevídáme. Třeba minulý týden jsem měla každý den nějaké představení a tento týden také hraji, takže toho času není tolik. Spíš se vždy domlouváme, kdy budeme spolu a budeme mít nějaký společný večer,” řekla herečka pro Kafe.cz s tím, že po letech lze s nadsázkou říci, že se znovu přesunuli do fáze randění.

“Tolik to ale nevadí. Kdybychom byli pořád jen spolu doma, byl by to stereotyp a to také není úplně něco pro mě,” dodala s úsměvem a prozradila, že mají s mužem jejího srdce v plánu si nedostatek společného času vynahradit na dovolené u moře.

“Pojedeme asi až v září, až nebude takové horko a také bude na plážích méně lidí. Letos jsem to předala do režie manželovi, takže jsem zvědavá, čím mě překvapí. Už se ale hrozně těším, protože po celou pandemii jsme nikde nebyli, tak už mám od moře pořádný absťák,” uvedla pozitivně naladěná Michaela Dolinová.

Budu dělat průvodkyni na zámku

Prozatím bude čas trávit svými představeními, například Prezidenti nebo Čarodějky v kuchyni, ve kterých vystupuje s Veronikou Žilkovou. V plánu má také několik dětských představení. Ujít si nenechá také jednu poměrně neobvyklou činnost, která možná někoho překvapí.

“Mám chalupu kousek od zámku Zákupy a letos tam budu tak dva týdny dělat průvodkyni. Dělám to už několikáté léto, vlastně od pandemie, a každý den jdu s turisty ten okruh pětkrát. Je to pro mě zpestření času na chalupě a moc se na to těším,” sdělila Michaela Dolinová pro Kafe.cz.