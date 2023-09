Největší skandály Michaela Jacksona: Sexuální zneužívání dětí i žaloba od šejka

Legendární hudební ikona Michael Jackson měl takový život, o kterým se obyčejným smrtelníkům ani nesnilo. Jako popová hvězda první velikosti si mohl dovolit všechno, na co si jen vzpomněl. Občas toho však jeho zavřená duše chlapce v mužském těle zneužívala.

Na celém světě snad neexistuje člověk, který by neznal jméno Michaela Jacksona nebo nikdy neslyšel jeho písničku. Světová hvězda první velikosti se sice dožila pouhých padesáti let, nutno však podotknout, že za tu dobu stihl neuvěřitelné kousky.

Michael Jackson se narodil 29. srpna 1958 do rodiny jehovistické matky mající přehnaný strach z bakterií a despotického a tyranského otce, díky jehož přehnaným nárokům se z malého chlapce stala hvězda. Založil totiž hudební skupinu složenou ze svých synů a nazval ji The Jackson 5. Tehdy bylo Michaelovi pouhých pět let.

„Když mi bylo osm let, trávil jsem život po nočních klubech – viděl jsem ženy svlékat své oblečení, bitky, viděl jsem, jak se dospělí chovali jako prasata. Proto si to teď vynahrazuji. Když přijdete ke mně domů, uvidíte kolotoče, kino a zvířata,“ prozradil v mnoha televizních rozhovorech král popu důvod, proč si pořídil v dospělosti pohádkový ranč.

Podivný život neskutečně talentovaného člověka

Jackson se proslavil nejen měsíční chůzí, melancholickým hlasem, či blednoucí pokožkou, ale také podivným životním stylem. Nejen, že ho o spousty peněz připravila mimosoudní vyrovnání, ale i nezměrné hýření. Vše nakonec vygradovalo, když byl obviněn ze sexuálního obtěžování několika chlapců.

O tom, že se to opravdu dělo, se mluví i po zpěvákově smrti. Naposledy se v roce 2019 dostal na veřejnost nový dokument Leaving Neverland, kde se dva muži svěří s tím, jak si z nich Jackson udělal kamarády, které pak psychicky i fyzicky zneužíval.

„Masturboval, když jsem před ním chodil jako pejsek po všech čtyřech,“ prozradil například v dokumentu jeden z mužů.

Existují svědectví, která říkají, že Jackson zneužíval malé chlapce

Ne všichni samozřejmě dokumentu věří, ale nejde zdaleka o jediné vyjádření k pohnutým choutkám Michaela Jacksona. O tomto tématu promluvila i jeho sestra LaToya, která televizní stanici NBC v roce 1993 prozradila, že o Michaelově pedofilii věděla i jejich matka. Ta však nic neudělala a mlčela.

Kromě toho musel zpěvák řešit i problémy s bahrajnským šejchem. Tomu dlužil peníze a nedodržoval smluvní podmínky. Při soudních tahanicích, které probíhaly od roku 2005, po něm chtěl sedm miliónů dolarů. Není tedy divu, že se říká, že byl jeden z nejbohatších umělců planety před svou smrtí chudý jak kostelní myš.