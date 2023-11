Julien Dimitrov 13. 11. 2018 clock 1 minuta gallery

Celá Velká Británie se těší na první dítě prince Harryho a Meghan Markle. Vzhledem k tomu, že Vévodkyni ze Sussexu je 37 let, nebylo vhodné s prvním dítětem dlouho otálet a my se už za pár měsíců můžeme těšit na dalšího člena britské královské rodiny. Od prvního momentu, kdy vyšlo najevo, že Harry a Meghan jsou pár, bylo jasné, že budoucí Vévodkyně ví, co jí sluší, móda ji baví a nebojí se ani mírných výstřelků. A to platí i teď po dobu jejího těhotenství.

Požehnaný stav je pro každou maminku krásný, když jste ale Vévodkyně ze Sussexu, nemůžete se doma vyvalit na gauč se zmrzlinou a koukat na romantické komedie. Požehnaný stav u vévodkyně vyžaduje stále plné pracovní nasazení, zářivý úsměv na rtech, lodičky na vysokém podpatku a dokonalý vzhled. Meghan Markle si přesně toto hoře zkouší v těchto dnech, kdy pod srdcem nosí princátko a přesto musí stále obrážet různé společenské akce. close Celebrity Harry a Meghan právě oznámili, že se stanou rodiči! Kdy se miminko narodí? gallery 25 Mimochodem, nastávající maminka se za žádnou cenu nesmí dozvědět pohlaví dítěte před porodem. O tom, že je těhotná, jako první (po Harrym) věděla královna a královna bude také první, kdo bude vědět, že porodila. Samozřejmě po otci a lékařích. Můžeme tedy být v klidu, co se týče informace o královském potomkovi, nehrozí, že by tato zpráva vyšla na světlo světa v noci. Kdyby porod přišel v noci, musí se s oznámením královně počkat až do osmi hodin, kdy vstává, a teprve poté se to dozví celý svět. Inu pravidla britské královské rodiny jsou neúprosná.

