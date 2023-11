Meghan Markle lámala jedno srdce za druhým. Než se stala známou díky roli v seriálu Kravaťáci (Suits), byla dokonce šťastně vdanou ženou. S kým randila ještě předtím, než poznala svého prince Harryho?

Než se stala vévodkyní, měla Meghan mnoho vztahů. Spoustu jich tutlá a to z dobrého důvodu - možná má obavy, že by ji veřejnost odsoudila. Její srdce proto "oficiálně" získalo pouze šest mužů včetně budoucího krále Anglie. Beatboxer, kuchař nebo herec, Meghan je zkusila všechny. A nakonec vyhrál princ.

První: Beatboxer Joshua Silverstein

Před titulem vévodkyně ze Sussexu přiznala, že svou první pusu dostala ve třinácti letech od kluka jménem Joshua Silverstein. Oba se tehdy účastnili divadelního tábora a padla první nesmělá pusa.

Silverstein nyní dělá beatboxera v Late, Late show Jamese Cordena, tkterý s celebritami zpívá v autě. Silverstein tvrdí, že si na tento moment vůbec nepamatuje. ,,Vůbec si tu pusu nepamatuju - ale aspoň vím, že jsem první chlap, kterého kdy políbila."

Druhý: Herec Simon Rex

Nebýt špatné volby večeře, mohla by Meghan být budoucí paní Rexovou. Se Simonem byla pouze na jednom rande a jak Rex předkládá, zabil to svým česnekovým dechem. ,,Meghan mi po naší romantické večeři dala kopačky kvůli mému česnekovému dechu," přiznal pro deník Daily Mail.

V mládí se Rex živil gay pornem, než se z něj stal herec ve filmech (Scary Movie 3), poté přesedlal na dráhu komedianta. Kromě Meghan Markle má ještě jeden zajímavý zářez - randil s nechvalně známou Paris Hilton. Doteď prý lituje, že si během prvního rande s vévodkyní ze Sussexu objednal nudle s česnekem.

Třetí: Producent Trevor Engelson

Její první manželství bylo s televizním producentem, se kterým se seznámila v roce 2004. Vzali se o osm let později a dva roky na to se rozvedli. Co je zajímavé - těsně po zasnoubení vytvořil Engelson televizní pořad, v němž se ex-manželka hlavního herce provdá do královské rodiny. Inspirovala se Meghan manželovým pořadem?

Čtvrtý: Golfista Rory McIlroy

Rok po rozvodu s Engelsonem si Meghan zašpásovala s irským golfistou Rorym McIlroyem. Přestože vztah ani jeden nikdy nepotvrdil, často byli viděni spolu, existuje nespočet fotografií z různých akcí a oba dokonce natočili společnou Ice Bucket Challenge, kde si na hlavu vylili kýbl ledové vody.

Pátý: Šéfkuchař Cory Vitiello

Všimli jste si, že jména jejích posledních tří chlapů končí na -ry? Cory Vitiello je známý šéfkuchař a s Meghan to pekl od roku 2014 do 2016. Mluví se o tom, že s ním stále chodila, když se seznámila s Harrym. Svědomí jí ale nedovolilo vídat se s dvěma chlapy najednou a Coryho odkopla. Vitiello tak stál u zrodu nejpropíranějšího manželství poslední dekády.

Ať je to, jak je to, všichni předchůdci současného chotě Meghan prince Harryho mají jedno společné byli a jsou to pohlední a vysocí muži. Její první manžel měl dokonce stejně ryšavé vlasy jako princ Harry.