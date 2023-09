Meghan Markle stále bez zásnubního prstenu: Drahý šperk musela sundat

Už několik měsíců se objevují zprávy o tom, že manželství prince Harryho a Meghan Markle prochází krizí. Ta má být podle několika zdrojů natolik velká, že se dokonce začalo údajně schylovat k rozvodu. Spekulace Meghan ještě více rozdmýchala ve chvíli, kdy se na veřejnosti začala objevovat bez zásnubního prstenu. Vše je ale úplně jinak.

O tom, že doma u prince Harryho a Meghan Markle nevládne zrovna pozitivní nálada a manželé procházejí temným obdobím, se spekuluje už dlouho. Už několikrát se objevovaly zprávy, podle kterých si měl Harry najít náhradní bydlení, a dokonce měl kontaktovat rozvodového právníka. Nakonec to ale vypadá, že všechny podobné spekulace jsou naprostými nesmysly.

Opět spolu

Přestože se princ Harry a Meghan Markle ke svému soukromí nijak nevyjadřují, není pochyb o tom, že je jejich manželství v naprostém pořádku. Pravidelně se objevují na společných akcích a nyní Meghan Harryho dokonce doprovodila do Německa na hry Invictus Games, které před lety Harry sám založil. S Harrym pak neustále cukrovali, objímali se a prakticky se od sebe nehnuli na krok. Na žádnou krizi to tedy rozhodně nevypadá.

Zvěsti o rozvodu se začaly objevovat na začátku léta, kdy se Harry vydal sám pracovně do Asie a Meghan zůstala doma. Bylo tomu tak ale jen z toho důvodu, že bylo zkrátka zbytečné, aby Meghan s dětmi Harryho doprovázela.

Chybějící prsten

Je pravdou, že jisté skutečnosti ovšem doopravdy poukazovaly na to, že by jejich manželství mohlo jistou turbulencí procházet. Už před několika týdny se totiž Meghan Markle objevila na veřejnosti bez zásnubního prstenu. To má ale jednoduché vysvětlení.

Podle webu People se totiž na prstenu začal uvolňovat jeden z diamantů, a tak jej Meghan odnesla klenotníkovi na opravu. Ta je poměrně náročná a bude trvat ještě nějakou dobu, než se prsten k Meghan zase vrátí. I proto ho ostatně postrádala i nyní v Německu.