Princ Harry strachy bez sebe: Stav jeho manželky ho nesmírně znepokojuje

Princ Harry a Meghan Markle momentálně neprocházejí tím nejlepším obdobím. Jejich vztah je už několik měsíců pod drobnohledem amerických i britských novinářů a Meghan velký tlak pomalu přestává zvládat. Harry o ní má dokonce strach.

Meghan Markle je v posledních měsících na pokraji svých sil a pomalu přestává zvládat nátlak amerického a britského tisku. Ten se o vévodu a vévodkyni ze Sussexu nesmírně zajímá, a to hlavně kvůli údajné krizi v jejich vztahu, která měla podle několika zdrojů dokonce eskalovat v žádost o rozvod. To ovšem okolí páru důrazně popírá. Sama Meghan už má ale neustálého zkoumání údajně plné zuby.

Je vyčerpaná

Podle webu Express je Meghan Markle zcela vyčerpaná a straní se veřejnosti. Když už se pak někde náhodou objeví, vždy je ve společnosti několika přátel, které podle odborníků v těžkých chvílích potřebuje zcela nejvíce. Přátelé jí totiž poskytují velkou podporu, pocit bezpečí a také ochrannou ruku.

Princ Harry je strachy bez sebe a má o duševní zdraví své manželky velký strach. Nejvíce ho děsí obrovský stres, kterým Meghan velmi často trpí. A zoufalá je i sama Meghan, která už zkouší cokoliv, co by jí mohlo pomoci. Před časem byla například vyfocena s antistresovou náplastí na ruce. Právě to ale Harryho děsí ještě více, neboť je jasné, že jsou Meghaniny problémy opravdu vážné.

Ve všem ji podporuje

Harrymu vůbec nevadí, že Meghan tráví značnou část času se svými kamarádkami. „Jakmile nastanou nějaké změny, přátelé nám mohou nabídnout emocionální a praktickou podporu. Nabídnou nám klid, empatii, pochopení a sounáležitost v těžkých časech. Přátelé nám navíc mohou ukázat jiný pohled na naše problémy,” uvedla psycholožka. Princ Harry je tak rád, že má jeho manželka kolem sebe spoustu přátel a nijak jí nezazlívá, že své trable neřeší přímo s ním.