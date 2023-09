Velké odhalení: Princ Harry v knize vyzradil nečekanou informaci o Meghan

Princ Harry se postaral o pořádné drama, když se letos v lednu objevila jeho očekávaná kniha Náhradník na pultech knihkupectví. Při psaní svou pozornost upíral hlavně na své vztahy se zbytkem královské rodiny, některé pasáže ale věnoval i své manželce Meghan. A právě na ni vyzradil poněkud zarážející fakta.

Vévoda ze Sussexu ve své knize Náhradník prozradil opravdu mnoho. Snad nejzajímavější a zároveň nejkontroverznější kapitolou celého díla byla ta, v níž popisoval začátky rozepře se svým bratrem a tvrdil, že jej v jeden moment princ William dokonce napadl. V jiných částech memoárů pak také vyprávěl o tom, jak na něj působila manželka jeho otce Camilla, anebo prozradil, co mu pomohlo vypořádat se se smrtí matky. V záplavě informací pak šlo ale velmi snadno přehlédnout jednu zvláštní skutečnost o Meghan Markle.

Netradiční koníček

Princ Harry popisoval, jaká je jeho manželka Meghan ve skutečnosti. A přitom prozradil, jakou hudbu má Meghan nejraději. Přestože spousta lidí věří, že je milovnicí pop music, její choť přiznává, že si Meghan potrpí i na mnohem klasičtější hudbu. Jedním z jejích nejoblíbenějších umělců je prý polský hudební skladatel Fryderyk Chopin, mezi jehož nejznámější díla patří například Etudy, Balady nebo Preludia.

Nejmilejší píseň

Když ovšem Meghan přepadne skvělá nálada a cítí se šťastná, nejčastěji si pouští píseň I Wanna Dance with Somebody od zpěvačky Whitney Huston. „Je to naprosto úžasná písnička,” prohlásila vévodkyně podle webu Hello Magazine v jednom z rozhovorů.

A jak uvedl herec Idris Elba, který byl přítomný na svatbě prince Harryho a Meghan, píseň zazněla právě i na jejich veselce a není tak pochyb o tom, že ji nyní považuje za svou nesmírně oblíbenou skladbu i sám Harry.