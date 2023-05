Meghan Markle bezcitně odkopla kamarádku: Po zprávách o Harrym přišla zrada

Ještě předtím, než se Meghan Markle seznámila s princem Harrym, měla kolem sebe spoustu kamarádů. O část z nich ale následně přišla. A zatímco někteří měli za to, že se tak stalo v návaznosti na Meghaninu rychle rostoucí popularitu, kterou jí možná mnozí záviděli, bylo to úplně jinak. Přátele prý odstřihla sama Meghan. Alespoň to tvrdí její někdejší kamarádka Millie Mackintosh.

Meghan Markle sice běžně rozdává úsměvy na všechny strany a tváří se jako ten nejmilejší člověk na světě, realita je ale poněkud jiná. Své o tom údajně ví její bývalá kamarádka Millie Mackintosh, která byla Meghaninou dobrou přítelkyní a najednou zničehonic přátelství skončilo. Na to, co Meghan Millie udělala, nemohla britská herečka dlouho zapomenout.

Nejlepší kamarádky

Jak Millie Mackintosh uvedla podle webu Independent, s Meghan se seznámily zhruba před osmi lety. Potkaly se v hotelovém baru. „Byla jsem její fanynka, sledovala jsem Kravaťáky,” svěřila se Millie a dodala, že se s Meghan rychle skamarádily. Zůstaly proto v kontaktu a často si psaly, volaly a trávily spolu hodně času.

Byly si tak blízké, že se jí Meghan dokonce svěřila, že si píše s princem Harrym. A právě jen pár týdnů na to byl velkému přátelství konec. A rozhodně měl velmi hořkou pachuť.

Ošklivá zpráva

O měsíc později se začaly šířit první zprávy o tom, že Meghan Markle a princ Harry tvoří pár a Meghan se stala středobodem zájmu britských novinářů. „Pamatuju si, že to bylo opravdu intenzivní. Napsala jsem jí zprávu, ve které stálo: ‚Ahoj, doufám, že jsi v pořádku. Myslím na tebe,’” vzpomínala Millie. Odpověď, jakou dostala, ji ale naprosto zarazila.

Millie nechtěla přímo prozradit, co v SMS stálo, řekla však, že to byla velmi hrubá zpráva, ve které jí Meghan v podstatě řekla, ať ji nechá na pokoji. „Naprosto mě odstřihla. Pak už mě nikdy nekontaktovala,” prozradila Millie.

„Byla jsem z toho opravdu zklamaná. Myslím si, že si zkrátka řekla: ‚Budu teď členkou britské královské rodiny, už Millie ve svém životě nepotřebuji,’” dodala ještě Millie.

