Meghan Harryho naprosto utlačila, při silném projevu hrál druhé housle

Královští vyděděnci Meghan Markle a princ Harry se ve Spojených státech, kam se uchýlili, zúčastnili konference ke Světovému dni duševního zdraví, kde oba vystoupili s velice emotivním projevem. Na první pohled bylo přitom zřejmé, kdo v jejich manželství nosí kalhoty. Zatímco vévodkyně zazářila, její muž působil, jako by byl na místě tak trochu “do počtu”.

Konference se zúčastnilo mnoho rodičů, jejichž potomci bojují s více či méně závažnými mentálními problémy. S řadou z nich se Meghan, pro kterou je toto téma velmi důležité, setkala osobně. Jak uvedla, jejich příběhy se jí hluboce dotýkají a doslova se jimi často cítí zničená.

Během projevu si Meghan počínala velmi sebejistě a její projev, který byl velmi vášnivý, dosahoval takové úrovně, že by se za něj nemusel stydět nejeden politik světové úrovně. Ukázala tak, že je rozhodně silnou osobností, a tak je dost dobře možné, že se od ní svět ještě dočká nejednoho překvapení. Svým vystupováním velmi zastínila prince Harryho, který na akci promluvil také, nicméně zdaleka neudělal takový dojem.

“Ty příběhy můžete slyšet znovu a znovu a stále to bude mít stejný emocionální dopad, protože je to prostě tak zničující," řekla a poté se dotkla problematiky sociálních médií, která mají na duševní pohodu člověka, zvlášť v dětském věku, velký vliv.

Majetnická Meghan Markle

"Jako rodiče, i když jsou naše děti opravdu malé - je jim dva a půl a čtyři a půl roku - víme, že sociální média nezmizí. Je tolik odboček, kterým se lze vyhnout. Doufáme tedy, že budeme součástí tohoto řešení,” pokračovala v proslovu, kde dala najevo, že se hodlá této problematice i nadále věnovat.

Velký zájem ovšem vzbudilo její chování k manželovi, které někteří označují za přímo majetnické. Odbornice na řeč těla Adrianne Carterová pochválila Meghan za to, že její projev byl rozvážný a uvědomělý. "Na začátku vidíme, jak se Meghan dotýká Harryho zad, když si sedají. Je to signál vlastnictví a toho, že říká, že táhnou za jeden provaz," řekla Carterová deníku Daily Star.

“Meghan se v outfitu, který zvolila, rozhodla pro naprostou hvězdnou parádu, její chování a gestikulace svědčí o velmi odměřeném a uvědomělém vystupování, jaké bychom mohli vidět u politika. Harry je ve svém projevu mnohem uvolněnější a přirozenější,” dodala.

Bývalou herečku čeká velká budoucnost

Není to přitom zdaleka poprvé, kdy si někdo všiml Meghanina politického potenciálu. O bývalé člence “Firmy”, jak se přezdívá aktivním členům britské královské rodiny, se nedávno mluvilo jako o možné kandidátce na místo Dianne Feinsteinové, kalifornské senátorky, která minulý měsíc ve věku 90 let zemřela. Je tak možné, že se z televizní hvězdičky a vlivné ženy sociálních sítí časem stane vlivná politička.

“V září 2020 prozradil jeden ze zdrojů časopisu Vanity Fair: "Jedním z důvodů, proč se Meghan nechtěla vzdát amerického občanství, bylo to, že by později měla možnost jít do politiky." Počátkem následujícího roku řekl jeden z demokratických stratégů listu The Times, že Meghan jde po "dobře vyšlapané cestě", kterou si dříve vyšlapaly jiné celebrity, jež se staly politiky, jako například bývalý kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger.