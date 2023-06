Meghan Markle se díky smlouvě s Diorem stane i hvězdně placenou influencerkou

Vévodkyně ze Sussexu prožívá poslední dny jako na horské dráze. Po smutné zprávě o ztrátě smlouvy na podcast se společností Spotify se najednou blýská ne lepší časy. Meghan Markle má podepsat smlouvu s Diorem a i díky ní se může podle odborníků stát nejlépe placenou influencerkou světa. Příspěvek na Instagramu jí pak může vynést neuvěřitelných 250 tisíc dolarů.

Meghaninu budoucnost slavné influencerky předpovídá renomovaný odborník na značky Nick Ede v rozhovoru pro dailymail.co.uk. Podle něj vystoupá Meghanina hvězda ještě výš než dosud. Navzdory ukončení jejího podcastu na Spotify se tak podle Edeho může vévodkyně posunout do pozice nejlépe placené influencerky světa díky své vrozené schopnosti zaujmout publikum. Díky připravované spolupráci s proslulým módním domem Dior se totiž Meghan Markle zařadí po bok takových osobností, jako jsou Rihanna nebo Jennifer Lawrence.

Meghan je milovnicí francouzské elegance a její náklonnost k značce Dior je dobře zdokumentovaná. Projevilo se to například tehdy, když se objevila na královnině bohoslužbě k jejímu platinovému jubileu, to byla manželka prince Harryho v oblečení Dior navlečená od hlavy až k patě.

Jedna z nejvlivnějších osobností světa

"Meghan by se mohla stát jednou z nejvlivnějších osobností na světě," vysvětluje pan Ede. "Její přítomnost a půvab jsou pokaždé tématy vášnivých diskusí, takže spojení s renomovanými značkami je velmi lukrativní záležitostí."

Ede vidí v podpisu smlouvy s Diorem určitou paralelách s dynastií Kardashianových, která spolupracuje s Dolce a Gabbanou. Kim Kardashianová prý obdržela závratných 47 milionů dolarů za to, že si ve svůj svatební den oblékla výtvory tohoto návrháře.

Statisíce dolarů za jediný příspěvek

"S mocnou značkou, jako je Dior, po jejím boku by do Meghan mohli investovat miliony a zároveň shromáždit značné zisky,“ myslí si Ede. „V důsledku toho by si Meghan mohla jako tvář značky Dior vydobýt mnohamilionový kontrakt a potenciálně vydělávat statisíce dolarů za každý příspěvek."

Tento názor ostatně podporují i tiše vedené řeči v Beverly Hills. "Významná společenská osobnost z Beverly Hills" potvrdila webu dailymail.co.uk, že Meghanino potenciální spojení s Diorem je v nejsnobštější čtvrti Los Angeles předmětem mnoha spekulací. "Všichni v Hollywoodu se baví o Meghanině smlouvě s Diorem," tvrdí zdroj webu.

Podle všeho tak Meghan ve spojení s nadčasovou elegancí značky Dior zamíří vstříc zářivé budoucnosti - budoucnosti, v níž Meghan Markle stojí neochvějně v čele pozornosti médií i štědrých odměn, které to přináší. Ať už se nám to líbí, nebo ne.