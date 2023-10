Perry rodinu nikdy nezaložil: Na ženy měl smůlu, lepily se na něj zlatokopky

Matthew Perry byl sice velice úspěšný umělec a v kariéře se mu vždy dařilo, v soukromí ale bojoval s démony a neměl štěstí ani na lásku. Jeho ložnicí prošla celá řada krásných žen, kvůli boji se závislostem ale nakonec zemřel herec sám, ačkoliv po vážném vztahu velmi toužil.

Matthew Perry byl velice charismatický herec, navíc skvěle zajištěný, pravou lásku ale nikdy nenašel. Možná v tom hrála roli i jeho závislost na lécích a alkoholu, se kterou bojoval většinu svého života.

Perry randil s takovými kráskami jako Julia Roberts, Neve Campbell nebo sexbomba z Pobřežní hlídky Yasmine Bleeth. S žádnou ženou ale nedokázal herec vytvořit vážný vztah, i když o to velmi stál.

Loni touto dobou Matthew prohlásil, že už je čistý a konečně by si přál najít dlouhodobý vztah s milující partnerkou. Herec se nikdy neoženil, ačkoliv se v roce 2020 se po dvouletém vztahu zasnoubil s producentkou Molly Hurwitz. O rok později se ale dvojice rozešla. "Někdy to zkrátka nevyjde a nefunguje a toto byl jeden z těch případů. Přeji Molly v životě jen to nejlepší," okomentoval tehdy Perry.

Jennifer tu vždy byla pro něj

Matthew Perry patřil v Hollywoodu k velmi žádaným mužům a prošel náručí nejedné hvězdy. Často se na něj ale lepily i vypočítavé zlatokopky, o kterých se rozepsal ve své biografii Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, která vyšla minulý rok v listopadu.

V memoárech nechyběl ani románek s kolegyní Julií Roberts, se kterou randil v letech 1995-1996. S herečkou se prý rozešel dřív, než mu stihla dát kopačky ona. "Chodit s Julií Roberts bylo nesmírně náročné. Věděl jsem, že pro ni nikdy nebudu dost dobrý. Byl jsem si celou dobu naprosto jistý, že se se mnou rozejde," napsal Perry ve své knize.

Nejdelší milostný vztah Matthewa Perryho trval šest let a po rozchodu se stáhl do ústraní a žil pět let v celibátu. Jediná žena, která mu celý život zůstala po boku, byla jeho kamarádka ze seriálu Přátelé Jennifer Aniston. "Ona byla tou, kdo se o mě nejvíc zajímal. Jsem jí za to nesmírně vděčný," svěřil se loni Perry moderátorce televizní stanice ABC Dianě Sawyer. Právě Aniston jako první naznačila, že by Matthew měl začít řešit svou závislost.

Matthew Perry se utopil ve svém bazénu