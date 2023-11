Matthew Perry byl závislý na lécích od narození: Rodiče mu dávali tlumící prášky

Matthew Perry bojoval se závilostmi celý život. Boj sváděl jak s drogami, tak s alkoholem i s prášky. V nejtěžším životním období polykal až pětapadesát prášků denně.

Představitel vtipálka Chandlera v seriálu Přátelé zemřel ve svém domě v Los Angeles, kde se zrejmě utopil ve vířivce. Smrti přitom už několikrát o chlup unikl. Do velkých zdravotních problémů se dostal po nehodě na vodním skútru, kterou měl v roce 1997. Krátce na to začal ve velkém brát léky, které zapíjel alkoholem. Tímto životním stylem si přivedl zánět slinivky břišní a erektilní dysfunkci.

Tlumící léky od narození

Temné životní chvíle popsal ve své autobiofrafii Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Všechny šokoval tím, když prozradil, že s prvními silnými prášky se setkal chvíli po narození. "Přišel jsem na svět s křikem a křičet jsem nepřestal. Celé týdny. Trpěl jsem dětskými kolikami, břicho mi dělalo problémy od samého začátku. Moje rodiče dováděl ten neutuchající pláč k šílenství. K šílenství. K obavám, takže mě vzali k lékaři,“ vrátil se tak roku 1969. „Jak moc musí být vyvinutá naše civilizace, aby pochopila, že dát dítěti, jež dýchá božský vzduch sotva druhý měsíc, Fenobarbital je přinejlepším zajímavý přístup k pediatrii,“ pokračoval. Za to, že už jako malý dostával velmi silné léky své rodiče rozhodně neobviňuje. Podle něj poslechli jen radu pediatra. „Vaše miminko pořád pláče, zjevně je něco špatně, lékař předepíše lék, není to jediný doktor, který si myslí, že je to dobrý nápad dát lék dítěti a ono brečet přestane. Byly to jiné časy,“ dodal.

Zdrcená rodina

Matthew nedávno sdílel na Instagramu fotografii se svým otcem. Oba dva vypadali v dobré náladě, zcela určitě ani jednoho z nich nenapadlo, že to bude jejich nejspíše poslední společná fotografie. Otec herce John Bennett Perry dorazil i se svou bývalou manželkou a matkou Perryho Suzanne do domu, kde jejich syn zemřel. Suzanne doprovodil i její současný partner Keith Morrison. Pár hodin poté, co opustili domov Perryho, uvedli první oficiální prohlášení. „Tragická ztráta našeho milovaného syna a bratra nám všem zlomila srdce. Matthew přinesl světu tolik radosti, jako herec i jako přítel. Všichni jste pro něj tolik znamenali a oceňujeme ten obrovský příval lásky.“