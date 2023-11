Skuteční přátelé zůstanou. Jennifer Anistonová byla Perrymu věrná až do smrti

Svět zasáhla zpráva o smrti herce Matthewa Perryho, který si v legendárním sitcomu Přátelé zahrál sarkastického Chandlera. Jeho herečtí kolegové se k tragédii nyní po několikadenní odmlce vyjádřili a nijak nezastírají, že je smutná zpráva velmi zasáhla. Zvláště smutné je to pro herečku Jennifer Anistonovou, která se s Perrym přátelila a stála mu po boku i v časech, kdy se od něj všichni ostatní odvrátili.

“Všichni jsme naprosto zdrceni jeho ztrátou. Byli jsme více než jen kamarádi, my jsme rodina. Je toho tolik, co chceme říct, ale právě teď je čas na truchlení a zpracování této nepochopitelné ztráty. Časem řekneme více, až to bude možné. Prozatím jsou naše myšlenky a naše láska s Mattyho rodinou, jeho přáteli a všemi, kdo ho na světě milovali,” sdělilo obsazení kultovního devadesátkového seriálu webu People.

Matthew Perry byl nalezen mrtvý ve své vlastní soukromé vířivce, a to 28. října. Podle prvních zjištění se měl utopit, nicméně se stále ještě čeká na výsledky expertízy, která určí přesnou příčinu smrti. Spekuluje se o tom, že za tragédií mohl stát také alkohol, protože se se závislostí herec v různé intenzitě potýkal prakticky po celý život. Zatím je ale příliš brzy na jakékoli předčasné závěry.

Nebála se mu říct krutou pravdu

Jeho démoni způsobovali, že Matthew Perry dlouhodobě neměl štěstí v lásce. Nejen vztah k alkoholu, ale také psychické obtíže z něj dělaly člověka, se kterým bylo soužití velmi náročné, a tak jej postupně všechny partnerky, mezi které patřily například herečky Julie Roberts nebo Yasmine Bleeth, opustily.

Nejvěrnější mu v životě byla kolegyně z Přátel Jennifer Anistonová, která se s ním přátelila po celý život. Až na jeho matku Susanne tak byla jediným člověkem, o kterého se mohl vždy opřít. “Ona byla tou, kdo se o mě nejvíc zajímal. Jsem jí za to nesmírně vděčný,” svěřil se loni v rozhovoru pro ABC news na youtube.

Zároveň se však Jennifer Anistonová nebála svému kamarádovi do očí sdělit krutou pravdu ve chvíli, kdy se domnívala, že by ji slyšet měl. Během natáčení Přátel tak byla první, kdo mu řekl, že by měl se svou závislostí bojovat. O to se následně pokoušel s různou mírou úspěchu dalších dvacet let. Právě představitelka Rachel přitom byla tou, kdo mu stále stál po boku a kdykoli to potřeboval, podala mu pomocnou ruku.