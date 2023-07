Matěj Homola si pořádně zahrával: Letecký převoz zraněného může stát statisíce

Hudebník Matěj Homola momentálně leží v Albánii v nemocnici, kam se dostal poté, co měl nehodu na motorce. Z události odešel „jen” se zlomenou klíční kostí a měl tak štěstí v neštěstí. V případě, kdy by utrpěl rozsáhlejší poranění a musel by být letecky transportován zpět do Česka, by totiž kromě svého zdraví musel řešit i pěkně vysoký účet.

Matěj Homola si společně se svou partnerkou Andreou naplánovali pro ně pohádkovou dovolenou. Oba totiž milují adrenalin, a tak se rozhodli, že spolu na motorce procestují Albánii. Jenže osud měl jiný plán. Během jedné z cest totiž dvojici vběhnul pod kola pes a bylo vystaráno. Hudebník i jeho láska skončili v nemocnici.

Naštěstí nic vážného

„Tak jo, ne vždy to vyjde, zdravím z nemocnice z Albánie. Pes, co vběhnul pod kola, ukončil předčasně tenhle mototrip. Mám zlomenou klíční kost a domů nepojedu po dvou kolech, ale poletím,” napsal na Instagramu Matěj Homola a pochopitelně tak vyděsil své fanoušky. Jeho partnerka Andrea je na tom ale o poznání lépe. „Má pár odřenin a kulhá, ale dojede to, statečná žena,” chválil Homola svou lásku, která stejně jako on miluje dobrodružství a ráda cestuje, jak se říká, na punk. To jeho bývalá partnerka Dara Rolins, se kterou má hudebník dceru Lolu, si vždy potrpěla spíše na luxusní rezorty.

Převoz za statisíce

Matěj Homola miluje adrenalin, jenže ne vždy se mu to, jak je vidět, vyplácí. Může být ale ještě rád, že nehoda na motorce skončila „jen” zlomenou klíční kostí. V případě závažnějších poraněních, kvůli kterým se nemůže pacient dopravit běžnou cestou zpět do své vlasti a musí využít repatriačního letu ze zahraničí, rozhodně nejde o levnou záležitost. Jak totiž uvádí web Novinky, náklady na leteckou přepravu pacientů se v průměru pohybují kolem 300 tisíc korun. Při přepravě z destinací mimo Evropu se pak cena může vyšplhat i na miliony. A když se pak zranění zapomněl před samotnou cestou do zahraničí pojistit, může se dostat do pořádných problémů.