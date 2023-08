Šestnáctka MasterChefa je kompletní: Anička i Lucia zvednou pány ze židle!

MasterChef Česko se vrací na televizní obrazovky. Letošní podzim na televizi Nova bude mimo jiné patřit i oblíbené kuchařské soutěži. I tentokrát budou výkony soutěžících hodnotit tři nekompromisní šéfkuchaři Přemek Forejt, Radek Kašpárek a Jan Punčochář.

Obávaní porotci vybrali 16 amatérských kuchařů. Přes náročné castingy se ti nejlepší dostali až do televizních kol, kde budou bojovat o titul MasterChef Česko a dva a půl milionu korun.

Vstupenka do showbyznysu

Podle porotců by se fanoušci kulinářské show měli mít na pozoru. „Letošní MasterChef má strašný spád. To se mi líbí. Pořád se něco děje. Výzvy jsou podle mě ještě náročnější. Diváci se mohou těšit na super partu lidí, co to fakt chtěj. Všech šestnáct ví, že jim to může změnit život,“ prozradil Jan Punčochář. „MasterChef je divoká jízda, při které dostanete tolik informací a takové know-how, které jen tak někde nenajdete. Je to skvělý začátek kariéry,“ řekl Přemek Forejt. O tom, že pořad je vstupenka do showbyznysu není pochyb. Vítězové minulých řad Roman Staša a Besky se uchytili dokonce v samotné televizi Nova. Oba dva se objevují ve Snídani s Novou. Besky předvádí své kulinářské umění, Roman zase ranní relaci moderuje.

Televize Nova už během léta odhalila 12 finalistů letošního ročníku. Nyní přidává poslední čtveřici, která tak uzavírá šestnáctku šťastlivců.

Anička

Anna Jarošová miluje českou kuchyni. Své strávníky se snaží přesvědčit o tom, že ji dovede chutně uvařit i zdravě. V současné době pracuje Anička jako zdravotní sestra.

MasterChef Anička Zdroj: TV Nova



Lucia

Soutěžící Lucia pochází ze Slovenska. Čtyřiadvacetiletá brunetka studuje ekonomii na vysoké škole. Je velmi aktivní na sociálních sítích. Zaměřuje se především na zdravé recepty.

MasterChef Lucia Zdroj: TV Nova



Honza

Soutěžící z Prahy má k jídlu velmi blízko. Dvaačtyřicetiletý Jan pracoval v managementu luxusních restaurací. Po úspěšné kariéře se rozhodl zcela změnit své povolání. Nyní pracuje jako instruktor oblíbené Wim Hofovy metody.

MasterChef Honza Zdroj: TV Nova



Mára

V gastro průmyslu pracoval i soutěžící Marek z Trutnova. Do soutěže se přihlásil kvůli tomu, aby ukázal svému otci a bratrovi, že i jako číšník dokáže uvařit skvělé jídlo.

MasterChef Mara Zdroj: TV Nova

