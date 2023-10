Marie Kopecká o coming outu: Úleva to je, ale je spojená s roztřesenými koleny

Farářka Martina Viktorie Kopecká překvapila svým nečekaným přiznáním ke své sexuální orientaci. Pastýřka Církve československé husitské nedávno potvrdila, že žije se ženou. V rozhovoru pro Extra prozradila, jaké se po přiznání cítila a zda měla z coming outu obavy.

O orientaci farářky Martiny Viktorie Kopecké dlouhé roky věděli pouze její nejbližší, před pár dny se ale odhodlala a vše přiznala i veřejnosti. Odhalit homosexuální orientaci pro ni ovšem nebylo vůbec jednoduché.

"Úleva to je, ale je spojená s roztřesenými koleny, protože nikdy nevíte, jaké budou ty reakce a já nejsem člověk, kterému by bylo lhostejné to, co lidé říkají, takže mě to určitým způsobem ne úplně rozradostňuje to znova a znova vysvětlovat a říkat, ale musím říct, že ty reakce lidí jsou krásné, povznášející, utvrzující mě v tom, že jsem dál přijímána taková, jaká jsem," svěřila se farářka výše zmíněnému webu.

Kopecká prý pociťuje největší úlevu, že lidé její coming out skvěle přijeli a neodradil je od pravidelných nedělních návštěv kostela, ve kterém pořádá kázání. Dokonce prý kostel na poslední mši doslova praskal ve švech.

Studená sprcha se nekonala

"V neděli jsme měli hodně plno, tak doufám, že to tak bude dál, ne kvůli mně, ale kvůli té církvi a kvůli tomu, aby tam lidé kultivovali a rozvíjeli svůj duchovní život," pochlubila se Martina Viktorie Kopecká na křtu své druhé knihy Zpověď farářky.

"Je to tenký led. Nejdříve to řeknete lidem, které znáte nejlépe a kteří nejlépe znají vás. To si odškrtnete a pak máte další téměř nekonečný seznam toho, komu všemu to musíte říct," vysvětlila farářka a své pocity přirovnala k nervozitě před maturitou.

Nyní se jí konečně ulevilo, že vše proběhlo hladce. "Za to, že mě přijali s tím, co jsem měla na srdci, jsem jim neskutečně vděčná, protože by se mi tu dnes asi nestálo tak snadno, kdyby ta dobrá záplava byla spíše studenou sprchou, která se naštěstí díky bohu nekonala," dodala Kopecká.

"Tohle téma s člověkem žije, vyvíjí se, proměňuje se a někdy to ani neřešíte, ale já jsem si uvědomila, že už nechci dál odpovídat vyhýbavě na otázky, které jsou pro lidi nesmírně důležité, jako kdy budu mít manžela a jestli už je nějaký vysněný princ," uzavřela.

Martina Kopecká je ráda, že už má přiznání za sebou