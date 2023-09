Farářka Kopecká by si měla hrát na jiném písečku, zní kritika z jejích řad

Coming out Martiny Viktorie Kopecké, která se proslavila jako tancující farářka v show České televize StarDance, vyvolal v českých médiích velké ohlasy. Řada lidí vyjádřila půvabné duchovní, která se věnuje také své psychoterapeutické praxi, podporu. Najde se ale také řada těch, kteří se na fakt, že sdílí domácnost se ženou, skrz prsty.

O soukromém životě Martiny Viktorie Kopecké se dlouhé roky spekulovalo nejen v prostředí věřících z husitské církve, ale také v prostředí médií. Řadu lidí překvapovalo, že je tak pohledná, vzdělaná a sympatická mladá žena stále bez partnera. Její nová kniha “Zpověď farářky” ale ukázala, že je všechno trochu jinak.

Svůj život totiž už nějakou dobu sdílí se sympatickou přítelkyní Andreou, do které je skutečně zamilovaná. Z obavy, jak by tento fakt přijali její farníci, ale o svém soukromém životě roky mlžila.

“Přiznám se, že jsem patřila k té hrstce lidí, co se jim Martina svěřila. Myslela jsem si popravdě, že veřejný coming out nikdy neudělá. Ale je to skvělé, když se vyoutuje někdo, kdo má opravdu hodně široké publikum,” prozradila na sociální síti Lenka Králová, aktivistka podporující transsexuály mimo jiné na svém kanálu V Tranzu, kde o tématech LGBT komunity hovoří.

Věřící jí vyjadřují podporu

Podporu jí vyjadřují také mnozí věřící, kteří podobnou situaci řeší ve svém vlastním životě. Že je prostředí křesťanů v tomto ohledu velmi konzervativní, je všeobecně známý fakt, a tak jim přiznání Kopecké dodává odvahu přestat skrývat to, kým doopravdy jsou.

Existuje ale také řada těch, kdo se na její počin dívají spíše kriticky. Mezi ně patří také psycholog Jeroným Klimeš, který se věnuje nejen rodinné terapii, ale také otázkám víry a duchovního života. “Tím, že člověk vstoupí do nějaké církve, dává mimo jiné souhlas s tím, že se i v otázce intimního života bude řídit pravidly, které ta daná církev pro sexualitu má. Já jako její farník bych z toho nadšený nebyl. Měla by si jít hrát na jiný píseček,” sdělil pro Kafe.cz s tím, že nabourávání zažitých tradic může být spíše na škodu a někteří duchovní s tím nesouhlasí.

Církve o LGBT otázce vedou debatu

“Samozřejmě debaty o těchto otázkách v církvích probíhají. Problém je ale v tom, že je sice zřejmé, že nějaká změna by přijít měla, nikdo ale nedokáže říct, jaká. Týká se to jak například svazků homosexuálů, tak zrušení celibátu pro duchovní nebo svěcení žen, které v protestantských církvích již probíhá. Je to ale věc dlouhé teologické debaty,” vysvětlil svůj postoj k věci.

“Nyní záleží na tom, jak se k tomu její ovečky postaví. Jestli ji podpoří, nebo se jim to nebude líbit,” dodal Jeroným Klimeš.