Vařeka si chce vzít Pártlovou: Na začátku vztahu je spojilo společné zoufalství

Martina Pártlová se v pořadu 7 pádů Honzy Dědka zcela nečekaně zasnoubila. Její partner Vařeka ji před zraky kamer i celého národa požádal o ruku. Dvojice se seznámila před třemi lety a krátce nato se jim narodila společná dcera Stella.

Martina Pártlová se s Josefem Vařekou neseznámila skrze sociální sítě, jak je dnes běžné, jejich cesty spojili společní kamarádi.

"Dát nás dohromady byl nápad Martiny Gavriely a Marcuse Trana, se kterým má Pepa projekt Stellarz. Jednou jsme u mě grilovali a kluk přijel s kytkou na námluvy. Brala jsem to spíš na lehkou váhu a smála se tomu. No a pak jsem se pořád smála a smála a teď čekáme dítě," svěřila se zpěvačka před časem Blesku.

Mezi Pártlovou a Vařekou ihned přeskočila jiskra a pár měsíců po seznámení členka uskupení 3v1 přišla do jiného stavu. Po dvou letech od narození dcery se nyní rozhodla dvojice posunout vztah na další level.

Martina měla barák a bazén a já bydlel na Chodově

Martina Pártlová a Josef Vařeka během natáčení pořadu 7 pádů Honzy Dědka překvapili nejen přítomné diváky, ale i samotného moderátora.

Hrdličky se nejprve během rozhovoru špičkovaly na téma jejich věkového rozdílu, který hudebník zvýraznil tím, že se hladce oholil. "Dostal vynadáno, včera byl ještě zarostlej a vypadal trošku starší a blbec se mi dneska ráno oholil. Říkala jsem mu: Proč jsi to udělal, vždyť vypadáš o dvacet let mladší. Ve skutečnosti je tam jen 14 let," smála se Pártlová. Jejímu vztahu s Vařekou lidé zpočátku moc nevěřili, ale tahle dvojka všem vytřela zrak.

"Mně se na něj po ránu dívá hezky, co vidí on, mě nezajímá," dodala zpěvačka. Vařeka si pak utahoval z toho, jak se jeho drahé polovička snaží zastavit stárnutí. "Nechala se namotat a z Polska si objednala polštář proti vráskám. Chápeš ne, co převratnýho mohli Poláci vymyslet proti vráskám. Já jsem změnu ještě nevypozoroval," pobavil Josef svým ostrovtipem.

"Ona byla zoufalá, já byl zoufalý. A on říkal, že ona by potřebovala dítě, já jsem nevěděl, že potřebuju dítě. Ptal jsem se Máry, jestli mám koupit kytku, tak jsem koupil kytku. Martina mě ten večer vyhodila. Tak se mi to povedlo až napodruhý," zavzpomínal Vařeka na začátky vztahu. "Tak Martina měla barák, bazén a já jsem bydlel na Chodově v pronájmu. Tak jsem říkal, tak co. A najednou mám taky barák, bazén…," vyjmenoval Vařeka všechny výhody soužití s Pártlovou. Když se pak Honza Dědek zeptal na případnou svatbu, stalo se něco zcela nečekaného.

"My jsme tu svatbu nestihli před početím. A v rámci početí to nemělo smysl, to by nebyl mejdan. Byl jsem na jedné svatbě, která byla během početí, od Martiny kolegyně od Nikoly. Jediný já a její táta jsme se tam zdělali," vyjmenoval nejdřív důvody, proč ještě k veselce nedošlo. Nakonec přímo před zraky šokovaného publika hudebník poklekl a matku své dcery požádal o ruku. Jak Pártlová reagovala se můžete podívat již v úterý 10. října ve 21.35 na TV Prima.

Vařeka požádal Pártlovou o ruku po třech letech vztahu