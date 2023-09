Rozhovor s bývalou tanečnicí ve StarDance: Byla to čest, už bych do toho nešla

Přípravy další řady StarDance jsou již v plném proudu. Všichni účastníci už pilně trénují na své výkony. Mezi jednou z účastnic minulých řad StarDance byla i Martina Marková. Profesionální tanečnice se specializací na latinskoamerické tance zářila v show s hercem Markem Taclíkem.

Úspěšná tanečnice prorazila svým talentem do světa. Účastnila se tanečních show a soutěží v Hongkongu, Indonésii, Malajsii, USA, Rusku, Itálii, Španělsku a dalších zemích. Mimo tance se profesionálně věnovala i tréninku fitness. V současné době je z ní úspěšná podnikatelka na poli sportovních doplňků. V rozhovoru pro kafe.cz se rozpovídala o vzpomínkách na StarDance i současném životě.

Jak vzpomínáte na účast ve Stardance?

Nabídka účastnit se StarDance pro mě přišla v naprosto ideálním období, takže jsem si celou tuhle jízdu náležitě užila. Dnes už bych do toho nejspíš nešla. Účast v soutěži vyžaduje veškerou pozornost a čas. Když se páru daří, trvá to celé půl roku. Nicméně byla to obrovská čest být toho součástí, poznat blíže všechny ty známé tváře a nahlédnout do zákulisí, kde je vše maximálně propracované. Nedávno mi přišla pozvánka už na stý díl pořadu, je to obdivuhodné a jsem si jistá, že letošní ročník bude znovu skvělý. Celý tým je maximálně profesionální a platí to i o moderátorech. Tereza Kostková je vždy usměvavá a milá, nikdy jsem ji neviděla se mračit. Marek Eben je skvělý gentleman a dokonce i vtipy, které si Marek na přímý přenos připraví, při žádné zkoušce nezazní nahlas tak, aby se všichni opravdu a upřímně večer zasmáli.

Jak těžké je pro ženu získat a následně si udržet sixpack?

Získat sixpack pro ženu vyžaduje samozřejmě značné úsilí, ale zároveň je z mého pohledu jednodušší ho jednou vydřít, než pak udržet. Dlouhodobé výsledky si vyžadují dlouhodobý přístup. Kousnout se na pár týdnů dřiny s vidinou jasného cíle může být vlastně nakonec pro člověka jednodušší, než se rozhodnout změnit přístup a být neustále poctivý ke tréninku i stravě. Jakmile se poleví, i výsledky přestanou být viditelné. Na tohle téma právě dokončuji podrobný ebook, který popisuje teorii i plán, který k němu ženu může dovést. Hraje zde roli mimo dobře nastavený trénink a stravovací plán i disciplína, ale i genetické předpoklady a systematický přístup.



Jak vy sama přistupujete ke stravě během léta?

Ke stravě přistupuji přes léto stejně jako po celý zbytek roku. Mým přístupem je systematická péče o tělo, protože tělo není jen sezónní záležitostí, ale je to náš domov, který si zaslouží pravidelnou péči. Rychlé hubnutí na sílu pomocí nějakých drastických diet není optimální, protože není dlouhodobě udržitelné, stejně tak jako její krátkodobý výsledek. Může mít negativní dopad nejen na zdraví, ale také na psychickou pohodu, zejména u žen. Dlouhodobé výsledky vyžadují dlouhodobé a konzistentní úsilí. I za pár týdnů jde samozřejmě udělat znatelný pokrok, ale rozhodně bych volila raději pozvolnou cestu, nežli nějakou drastickou metodu. Tedy vyváženou stravu, pravidelný pohyb, kvalitní spánek, dostatek tekutin a celkově zdravý přístup k tělu. To vše je klíčem k udržení zdravé postavy a celkové pohody po celý rok.

Čemu se věnujete teď?

S partnerem Jakubem vedeme vlastní značku fitness oblečení a doplňků stravy pro sportovce. Chceme podpořit takové lidi, kteří si rádi udržují aktivní životní styl. Vidíme obrovský potenciál i v jiných sportech, neboť zatímco v kulturistice je suplementace důkladně prozkoumána, jiné sporty stále často zanedbávají správný přístup k doplňování stravy, včetně profesionální úrovně.