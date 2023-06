Gavriely o synově nechození do školky: Měla jsem ho pozdě, užívám si ho, říká

Martina Gavriely je trojnásobnou maminkou. Dvě z jejích dětí jsou již dospělé, nejmladšímu synovi, kterého s partnerem Marcusem Tranem pojmenovali Lee, je pět let. Děti v tomto věku obyčejně chodí do školky, syn známé moderátorky tam ale byl zatím jen párkrát. Jak jeho maminka prozradila, není to proto, že by s chlapcovým tatínkem něco proti školkám měli. Malý Lee zkrátka do školky zatím nechce.

Rodina Martiny Gavriely je poměrně často na cestách - celé týdny tak tráví například v Emirátech nebo na Bali. Není proto divu, že docházce do školky malý Lee zatím příliš nedal. Kromě toho se tam sám zrovna dvakrát nehrne.

“Lee do školky totiž nechce chodit bez mojí vnučky, které jsou ale teprve dva roky. Říká, že na ni počká a pak ji bude chránit. Nechce tam totiž jít jen tak sám. Teď na léto jsme mu to proto domluvili ve školce s dětmi sousedů,” prozradila pro Kafe.cz sympatická moderátorka.

“Jinak to není tím, že bychom s Marcusem proti školkám něco měli, naopak. Je to také dost o tom, že ho zkrátka doma mít můžu, protože pracuji z domu. A protože jsem si malého pořídila na stará kolena, jsem ráda, že si ho můžu užít a být s ním,” vysvětlila.

Angličtina mu do života dá hodně

Během cestování se navíc malý Lee podle Martiny Gavriely rozvíjí možná i víc, než kdyby do školky chodil častěji. “Když strávíme několik týdnů v zahraničí, vidím, jak se pokaždé posune v angličtině. To bude v životě určitě potřebovat, protože jen s češtinou se určitě moc daleko nedostane,” řekla pro Kafe.cz.

Z toho důvodu také s partnerem uvažují o tom, jestli nestrávit v zahraničí v budoucnu delší dobu, aby mohl Lee navštěvovat školu, kde se zdokonalí právě v angličtině. “Už nyní ale víme, že budeme chtít, aby šel do školy o rok později a mohl s námi ještě nějakou dobu být,” uvedla Martina Gavriely.

S bývalým manželem Arielem Gavrielym má dvě dospělé děti, Jessicu a Antonia. S hudebníkem Marcusem Tranem má ještě syna Leeho. Dcera Jessica jí navíc před dvěma lety porodila vnučku Olivii Rose.