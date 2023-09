Martina Gavriely o výhodách mladšího manžela: Drží mě, abych nespadla do důchodu

Moderátorka Martina Gavriely vychovává malého syna Leeho s muzikantem Marcusem Tranem. Dvojici dělí věkový rozdíl šesti let, ale málokdo by to do nich řekl. Působí jako velice harmonický pár a svůj život, který z části tráví v zahraničí, si velmi užívají. Pro Kafe.cz nyní sympatická plavovláska prozradila, jestli má podle jejího názoru mladší partner nějaké výhody. Promluvila také o zdravotních problémech.

“Pro mě výhody, pro něj bohužel nevýhody. Určitě mě drží, abych nespadla do důchodu. Učí mě držet tempo, ale to i děti. Tím, že je dětem dvacet a dvaadvacet let, tak nejsem úplně matka, co neví,” prozradila se smíchem Martina Gavriely pro Kafe.cz.

“Samozřejmě mladší partner je výkonnější, ale to asi není náš případ, když partner hraje dva až šest koncertů za víkend a pondělí až čtvrtek jede divadlo a muzikál. Takže když konečně vyšetříme čas pro sebe, tak usneme u filmu,” svěřila se moderátorka, která se proslavila v pořadu VIP Zprávy.

Velkou výhodu spatřuje Martina Gavriely také v tom, když si žena mladšího partnera vybere jako tatínka pro své dítě. “Máme domluvu, že já vše obstarám - ráno vstanu, snídaně, večeře, odvezu, přivezu, ale škola a úkoly budou na partnerovi. Já už to podnikla dvakrát a stačilo mi to. Nejsem milovník českého školství,” přiznala Martina Gavriely.

Zdravotní problémy s krví

“Každopádně ten mladší ve vztahu je samozřejmě tahoun, vymýšlí furt nějaké výlety a snaží se ten náš život nějak oživit,” vysvětlila Martina Gavriely a přiznala, že v poslední době zažila chvíle, kdy doma pocítili také negativní dopady jejich věkového rozdílu.

“Já teď byla úplně vyřízená, léčím se už od května s krví, takže jsem byla úplně mrtvá. Docházela jsem na transfuze a železo, takže si myslím, že partner dost pocítil tu babičku vedle sebe,” řekla pro Kafe.cz.

“Ale zase to má své výhody, řekla bych, že se o mě dost báli všichni, tak mě teď více celá rodina šetří,” uzavřela Martina Gavriely.